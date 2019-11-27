Дисквал Ракицкого и разгром от "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 27 ноября

Матчами в группах Е, F, G и H завершился 5-й тур футбольной Лиги чемпионов сезона 2019/2020. 16 лучших команд Европы в среду, 27 ноября, провели очередные поединки.

Среди результатов стоит отметить трудную победу "Зенита", в которой украинец Ярослав Ракицкий получил желтую карточку и из-за перебора "горчичников" дисквалифицирован на решающий матч с "Бенфикой", а также уверенную победу "Барселоны".

Каталонцы легко раскатали у себя на "Камп Ноу" дортмундскую "Боруссию". Немцы, лишь проигрывая 0:3, смогли забить гол престижа.

Кроме того, "Ливерпуль" дома поделил очки с "Наполи" (1:1), "Челси" – с "Валенсией" (2:2), "Интер" победил "Славию" (3:1).

Группа E

"Ливерпуль" Англия – "Наполи" Италия 1:1 (0:1, 1:0) Голы: 0:1 – 21 Мертенс, 1:1 – 65 Ловрен.

Ливерпуль – Алиссон, Робертсон, Гомес (Окслейд-Чемберлен, 57), ван Дейк, Ловрен, Милнер (Александер-Арнолд, 78), Фабиньо (Вейналдум, 19), Хендерсон, Мане, Фирмино, Салах.

Наполи – Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Мариу Руй, Фабиан Руис, Зелиньски (Юнес, 85), Лосано (Льоренте, 72), Аллан, Максимович, Мертенс (Элмаз, 81).

Предупреждения: Кулибали (90), Робертсон (90), Аллан (90).

Ливерпуль - Наполи

Ливерпуль - Наполи

Ливерпуль - Наполи

Ливерпуль - Наполи

Ливерпуль - Наполи

"Генк" Бельгия – "Ред Булл" Австрия 1:4 (0:2, 1:2) Голы: 0:1 – 43 Дака, 0:2 – 45 Минамино, 0:3 – 69 Хван Хи Чхан, 1:3 – 85 Саматта, 1:4 – 87 Холанд.

Генк – Кауке, Де Норре, Куэста, Деваст, Мэле, Ито (Хаджи, 79), Грошовски (Онуачу, 59), Пэйнтсил (Бонгонда, 65), Берге, Лукуми, Саматта.

Ред Булл – Карлос, Вебер, Ульмер, Онгене, Кристенсен, Юнузович, Собослаи (Окугава, 80), Мвепу, Дака (Холанд, 62), Хван Хи Чхан, Минамино (Фалльци, 89).

Предупреждения: Юнузович (21), Кристенсен (46), Саматта (74).

Группа F

"Барселона" Испания – "Боруссия" Д Германия 3:1 (2:0, 1:1) Голы: 1:0 – 29 Суарес, 2:0 – 33 Месси, 3:0 – 67 Гризманн, 3:1 – 77 Санчо.

Барселона – тер Стеген, Фирпо, Серджи Роберто, Лангле, Умтити, де Йонг, Бускетс, Ракитич (Видаль, 78), Дембеле (Гризманн, 26), Суарес (Ваге, 90), Месси.

Боруссия Д – Бюрки, Хакими, Аканджи, Пишчек (Загаду, 76), Шульц (Санчо, 46), Вайгль (Гетце, 85), Геррейру, Брандт, Витцель, Ройс, Хуммельс.

Предупреждения: Месси (51), Бускетс (71), Геррейру (74).

Барселона - Боруссия

Барселона - Боруссия

Барселона - Боруссия

Барселона - Боруссия

Барселона - Боруссия

Барселона - Боруссия

"Славия" Чехия – "Интер" Италия 1:3 (1:1, 0:2) Голы: 0:1 – 19 Мартинес, 1:1 – 37, пенальти Соучек, 1:2 – 81 Лукаку, 1:3 – 88 Мартинес.

Славия – Коларж, Боржил, Фридрих (Такач, 84), Цоуфал, Кудела, Соучек, Гушбауэр (Зелены, 70), Шевчик, Станчу (Траоре, 58), Масопуст, Олайинка.

Интер – Ханданович, де Врей, Годин, Шкриньяр, Бираги (Лазаро, 76), Весино (Эспозито, 80), Брозович, Кандрева, Валеро (Гальярдини, 76), Мартинес, Лукаку.

Предупреждения: Весино (12), Мартинес (24), Кудела (52).

Группа G

"Зенит" Россия – "Лион" Франция 2:0 (1:0, 1:0) Голы: 1:0 – 42 Дзюба, 2:0 – 84 Оздоев.

Зенит – Кержаков, Дуглас Сантос, Караваев, Иванович, Ракицкий, Барриос, Оздоев, Кузяев (Сутормин, 90), Дзюба, Азмун (Ерохин, 83), Дриусси (Жирков, 81).

Лион – Антони Лопеш, Андерсен (Гуири, 83), Денайер, Дюбуа, Марсело, Траоре, Рен-Аделаид, Корне (Шерки, 75), Тузар, Марсал (Коне, 58), Дембеле.

Предупреждения: Кузяев (16), Андерсен (29), Марсал (43), Дюбуа (44), Барриос (57), Оздоев (74), Ракицкий (89).

Зенит - Лион

Зенит - Лион

Зенит - Лион

Зенит - Лион

"РБ Лейпциг" Германия – "Бенфика" Португалия 2:2 (0:1, 2:1) Голы: 0:1 – 20 Пицци, 0:2 – 59 Винисиус, 1:2 – 90, пенальти Форсберг, 2:2 – 90 Форсберг.

РБ Лейпциг – Гулачи (Мвого, 64), Клостерманн, Упамекано, Ампаду (Мукиеле, 56), Саракки (Шик, 70), Демме, Лаймер, Форсберг, Забитцер, Нкунку, Вернер.

Бенфика – Влаходимос, Алмейда, Ферру, Рубен Диаш, Гримальдо, Таарабт, Серви (Жота, 90), Пицци (Кайо, 90), Габриэл, Шикинью, Винисиус (де Томас, 82).

Предупреждения: Таарабт (52), Рубен Диаш (89).

Группа H

Валенсия Испания – Челси Англия 2:2 (1:1, 1:1) Голы: 1:0 – 40 Солер, 1:1 – 41 Ковачич, 1:2 – 50 Пулишич, 2:2 – 82 Васс.

Валенсия – Силлессен, Гарай, Габриэл Паулиста, Гайя, Васс, Парехо, Солер (Ли Кан Ин, 78), Ферран Торрес (Коклен, 74), Коста (Гамейро, 67), Макси Гомес, Родриго.

Челси – Аррисабалага, Аспиликуэта, Джеймс, Зума, Кристенсен, Жоржиньо (Эмерсон, 72), Ковачич, Пулишич, Канте, Виллиан (Маунт, 80), Абрахам (Батшуайи, 46).

Предупреждения: Жоржиньо (7), Васс (32), Гарай (53), Аспиликуэта (55), Канте (73), Аррисабалага (78), Габриэл Паулиста (87).

Валенсия - Челси

Валенсия - Челси

Валенсия - Челси

Валенсия - Челси

Валенсия - Челси

"Лилль" Франция – "Аякс" Голландия 0:2 (0:1, 0:1) Голы: 0:1 – 2 Зиеш, 0:2 – 59 Промес.

Лилль – Меньян, Тиагу Джало, Рейнилду, Челик, Габриэл, Сумаре, Иконе, Андре (Саншеш, 77), Языджи (Реми, 82), Бамба (Луис Араужо, 72), Осимхен.

Аякс – Онана, Мартинес, Тальяфико, Дест, Мазрауи (Альварес, 46), Зиеш (де Йонг, 85), Лабьяд (Ланг, 45), Промес, ван де Бек, Тадич, Схюрс.

Предупреждения: Мазрауи (27), Рейнилду (29), Осимхен (37).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне донецкий "Шахтер" в пятом туре Лиги чемпионов сезона сенсационно сыграл в ничью в гостях с английским "Манчестер Сити". Встреча на стадионе "Этихад" завершилась со счетом 1:1.

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