Провал Моуриньо и разгром в Италии: результаты Лиги чемпионов 19 февраля

Двумя матчами в Италии и Англии в Европе продолжился плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала "Аталанта" дома разгромила "Валенсию" (4:1), а "Лейпциг" обыграл"Тоттенхэм" (0:1).

Итальянский обидчик "Шахтера" порадовал своих болельщиков, забив четыре мяча испанскому гранду.

Хозяева ударно провели начало и концовку тайма, уже на 16-й минуте открыв счет. Гомес легко вошел в штрафную "Валенсии", прострелил, а Хатебур выскочил из-за спины Гайя и замкнул передачу.

После этого владение мячом перешло к испанцам, но в целом бергамаски смотрелись получше. Атаки "Валенсии" редко заканчивались опасными моментами.

Перед свистком на перерыв Иличич удвоил преимущество своей команды. Йосип принял мяч на линии штрафной, ушел от двоих и с правой послал мяч в дальнюю девятку.

После перерыва голевая феерия продолжилась и "Аталанта" смогла довести счет до разгромного - 4:0. Лишь после этого, на 66-й минуте Черышев смог забить гол престижа.

"Аталанта" Италия – "Валенсия" Испания 4:1 (2:0, 2:1)

Голы: 1:0 – 16 Хатебур, 2:0 – 42 Иличич, 3:0 – 57 Фройлер, 4:0 – 62 Хатебур, 4:1 – 66 Черышев.

Аталанта – Голлини, Хатебур, Госенс, Толои, Кальдара (Сапата, 75), Гомес (Малиновский, 81), Фройлер, Пашалич (Тамез, 90), де Рон, Иличич, Паломино.

Валенсия – Доменек, Гайя, Диакаби, Мангаля, Васс, Солер, Кондогбиа, Ферран Торрес, Парехо, Гедеш (Черышев, 64), Макси Гомес (Гамейро, 73).

Предупреждение: Хатебур (79).

Аталанта - Валенсия

Аталанта - Валенсия

Аталанта - Валенсия

Аталанта - Валенсия

Аталанта - Валенсия

Аталанта - Валенсия

В параллельной встрече новый клуб Жозе Моуриньо провел сложнейший поединок с немецким "Лейпцигом", но чудесная работа голкипера сборной Франции Угол Льориса и невероятное везение все равно не спасли "Тоттенхэм" от поражения.

Немцы были максимально агрессивны и остры в первой половины. Если б не удар в створ Бергвейна на 8 минуте, создавалось впечатление, что игроков Моуриньо вообще не было на поле.

"Шпорам" давалось тяжело все: отбиваться у своих ворот и выйти хотя бы за центральную линию.

Развязка наступила во втором тайме, когда на 56-й минуте Вернер забил единственный гол с пенальти.

"Тоттенхэм" Англия – "РБ Лейпциг" Германия 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 58, пенальти Вернер.

Тоттенхэм – Льорис, Санчес, Дэвис, Орье, Алдервейрелд, Ло Чельсо, Жедсон Фернандеш (Ндомбеле, 64), Лукас Моура, Уинкс, Бергвейн, Алли (Ламела, 64).

РБ Лейпциг – Гулачи, Клостерманн, Мукиеле, Анхелиньо, Ампаду, Нкунку (Айдара, 74), Лаймер (Форсберг, 83), Забитцер, Хальстенберг, Вернер, Шик (Поульсен, 77).

Предупреждения: Ло Чельсо (10), Забитцер (12), Вернер (33), Дэвис (56), Нкунку (72), Ламела (90).

Тоттенхэм - РБ Лейпциг

Тоттенхэм - РБ Лейпциг

Тоттенхэм - РБ Лейпциг

Тоттенхэм - РБ Лейпциг

Ответные матчи состоятся 10 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первых матчах 1/8 финала "Атлетико" обыграл "Ливерпуль" (1:0), а "Боруссия" была сильнее ПСЖ (2:1).

Напомним, что в четверг, 20 февраля, свой путь в еврокубках начинает и украинский "Шахтер". Донецкий клуб в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы в Харькове примет португальскую "Бенфику". Уже стало известно, какие телеканалы покажут эту встречу.

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