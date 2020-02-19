Главная Новости
20 февраля • обновлено в 00:36
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Провал Моуриньо и разгром в Италии: результаты Лиги чемпионов 19 февраля

Провал Моуриньо и разгром в Италии: результаты Лиги чемпионов 19 февраля
Встречи прошли в Италии и Англии
Читать материал на украинском

Двумя матчами в Италии и Англии в Европе продолжился плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала "Аталанта" дома разгромила "Валенсию" (4:1), а "Лейпциг" обыграл"Тоттенхэм" (0:1).

Итальянский обидчик "Шахтера" порадовал своих болельщиков, забив четыре мяча испанскому гранду.

Хозяева ударно провели начало и концовку тайма, уже на 16-й минуте открыв счет. Гомес легко вошел в штрафную "Валенсии", прострелил, а Хатебур выскочил из-за спины Гайя и замкнул передачу.

После этого владение мячом перешло к испанцам, но в целом бергамаски смотрелись получше. Атаки "Валенсии" редко заканчивались опасными моментами.

Перед свистком на перерыв Иличич удвоил преимущество своей команды. Йосип принял мяч на линии штрафной, ушел от двоих и с правой послал мяч в дальнюю девятку.

После перерыва голевая феерия продолжилась и "Аталанта" смогла довести счет до разгромного - 4:0. Лишь после этого, на 66-й минуте Черышев смог забить гол престижа.

"Аталанта" Италия – "Валенсия" Испания 4:1 (2:0, 2:1)

Голы: 1:0 – 16 Хатебур, 2:0 – 42 Иличич, 3:0 – 57 Фройлер, 4:0 – 62 Хатебур, 4:1 – 66 Черышев.

Аталанта – Голлини, Хатебур, Госенс, Толои, Кальдара (Сапата, 75), Гомес (Малиновский, 81), Фройлер, Пашалич (Тамез, 90), де Рон, Иличич, Паломино.

Валенсия – Доменек, Гайя, Диакаби, Мангаля, Васс, Солер, Кондогбиа, Ферран Торрес, Парехо, Гедеш (Черышев, 64), Макси Гомес (Гамейро, 73).

Предупреждение: Хатебур (79).

Аталанта - Валенсия

Аталанта - Валенсия

Аталанта - Валенсия

Аталанта - Валенсия

Аталанта - Валенсия

Аталанта - Валенсия

Аталанта - Валенсия

Аталанта - Валенсия

Аталанта - Валенсия

Аталанта - Валенсия

Аталанта - Валенсия

Аталанта - Валенсия

В параллельной встрече новый клуб Жозе Моуриньо провел сложнейший поединок с немецким "Лейпцигом", но чудесная работа голкипера сборной Франции Угол Льориса и невероятное везение все равно не спасли "Тоттенхэм" от поражения.

Немцы были максимально агрессивны и остры в первой половины. Если б не удар в створ Бергвейна на 8 минуте, создавалось впечатление, что игроков Моуриньо вообще не было на поле.

"Шпорам" давалось тяжело все: отбиваться у своих ворот и выйти хотя бы за центральную линию.

Развязка наступила во втором тайме, когда на 56-й минуте Вернер забил единственный гол с пенальти.

"Тоттенхэм" Англия – "РБ Лейпциг" Германия 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 58, пенальти Вернер.

Тоттенхэм – Льорис, Санчес, Дэвис, Орье, Алдервейрелд, Ло Чельсо, Жедсон Фернандеш (Ндомбеле, 64), Лукас Моура, Уинкс, Бергвейн, Алли (Ламела, 64).

РБ Лейпциг – Гулачи, Клостерманн, Мукиеле, Анхелиньо, Ампаду, Нкунку (Айдара, 74), Лаймер (Форсберг, 83), Забитцер, Хальстенберг, Вернер, Шик (Поульсен, 77).

Предупреждения: Ло Чельсо (10), Забитцер (12), Вернер (33), Дэвис (56), Нкунку (72), Ламела (90).

Тоттенхэм - РБ Лейпциг

Тоттенхэм - РБ Лейпциг

Тоттенхэм - РБ Лейпциг

Тоттенхэм - РБ Лейпциг

Тоттенхэм - РБ Лейпциг

Тоттенхэм - РБ Лейпциг

Тоттенхэм - РБ Лейпциг

Тоттенхэм - РБ Лейпциг

Ответные матчи состоятся 10 марта.

Новости
Увеличат срок? У "Манчестер Сити" возникли новые проблемы с УЕФА

Как сообщал OBOZREVATEL, в первых матчах 1/8 финала "Атлетико" обыграл "Ливерпуль" (1:0), а "Боруссия" была сильнее ПСЖ (2:1).

Напомним, что в четверг, 20 февраля, свой путь в еврокубках начинает и украинский "Шахтер". Донецкий клуб в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы в Харькове примет португальскую "Бенфику". Уже стало известно, какие телеканалы покажут эту встречу.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Лига чемпионов
Теги
Тоттенхэм Хотспур ФК Аталанта ФК Валенсия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Борна Чорич
VS
Тьяго Уайлд
Победа Борна Чорича с форой в -3,0 гейма
1.76 Сделать ставку
Доминик Тим
VS
Хауме Муньяр
Победа Доминика Тима с форой в -4,5 гейма
1.72 Сделать ставку
Украина
VS
Россия
Украина финиширует выше
1.6 Сделать ставку
Лоренцо Сонего
VS
Душан Лайович
Победа Душана Лайовича с форой в -2,5 гейма
1.86 Сделать ставку
Жоао Домингеш
VS
Джанлука Магер
Тотал больше 22,5 геймов
2.04 Сделать ставку
Марин Чилич
VS
Денис Шаповалов
Победа Марина Чилича с форой в +1,5 гейма
1.89 Сделать ставку
Жиль Симон
VS
Альяж Бедене
Победа Альяжа Бедене с форой в -1,5 гейма
1.90 Сделать ставку
Даниил Медведев
VS
Янник Синнер
Победа Даниила Медведева со счетом 2:0
1.85 Сделать ставку
Шахтер
VS
Бенфика
Победа хозяев
2.41 Сделать ставку
Брюгге
VS
Манчестер Юнайтед
Гости не проиграют
1.44 Сделать ставку