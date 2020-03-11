Фантастический триллер в Ливерпуле: результаты Лиги чемпионов 11 марта

Испанский "Атлетико" и французский ПСЖ стали очередными четвертьфиналистами Лиги чемпионов.

В ответных матчах 1/8 финала в Париже местный ПСЖ одолел мюнхенскую "Боруссию" (2:0), а в Ливерпуле хозяева устроили фантастический триллер, в дополнительное время пропустив три гола от "Атлетико" (2:3).

Ливерпуль - Атлетико

После поражения в первом матче (0:1), подопечным Юргена Клоппа необходимо было атаковать с первых минут, что они и делали. Раз за разом английские футболисты давили "Атлетико" подачами с разных флангов, но зарабатывая лишь угловые.

Ливерпуль - Атлетико

"Матрасники" неплохо держались, в большей мере благодаря безупречной игре голкипера. Облак отпахивал за троих в рамке, отбивая удар за ударом. Навесы, набросы - словенский вратарь съедал все.

"Красные" продолжали штурмовать и на 43-й минуте забили столь необходимый гол. После передачи Окслейда-Чемберлена Вейналдум оформил идеальный удар головой под самую штангу с отскоком от газона без шансов для Облака - 1:0.

Ливерпуль - Атлетико

Во втором тайме ситуация не поменялась. "Ливерпуль" бил по воротам, не на мгновения не позволяя Облаку расслабится. На 66-й минуте словенец оказался бессилен, но ему на помощь пришла перекладина.

Ливерпуль - Атлетико

В концовке основного времени англичане имели множество моментов, но забить таки не смогли. Фантастическая развязка случилась экстратаймах.

На 94-й минуте Вейналдум протащил по всему правому краю и шикарно выдал на Фирмино. Бразилец головой попал в штангу, но добил уже в пустые - 2:0.

А затем для Клоппа наступил настоящий кошмар. На 96-й голкипер "Ливерпуля" Адриан выбил мяч просто на ноги Феликсу, тот отдал пас Льоренте и Маркос поразил дальний угол - 2:1.

Спустя несколько минут Льоренте сделал счет 2:2, отправив Адриану невероятный "подарок" под перекладину - 2:2. Точку на 120-й минуте поставил Мората - 2:3.

Ливерпуль - Атлетико

В параллельном матче ПСЖ при пустых трибунах решил все свои вопросы еще в первом тайме. Несмотря на вялое начало, когда парижане пытались банальными навесами в штрафную взломать оборону немцев, хозяевам удалось добиться нужного результата еще до перерыва.

Бернат и Неймер с интервалом в 15 минут оформили два безответных гола и вывели свою команду в следующий раунд.

ПСЖ - Боруссия

ПСЖ - Боруссия

ПСЖ - Боруссия

ПСЖ - Боруссия

ПСЖ - Боруссия

ПСЖ Франция – "Боруссия" Д Германия 2:0 (2:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 28 Неймар, 2:0 – 45 Бернат.

ПСЖ – Навас, Керер, Кимпембе, Маркиньос, Бернат, Паредес (Куасси, 90), Ди Мария (Курзава, 79), Сарабия (Мбаппе, 64), Гуйе, Неймар, Кавани.

Боруссия Д – Бюрки, Хуммельс, Пишчек, Загаду, Хакими (Гетце, 87), Джан, Геррейру, Санчо, Витцель (Рейна, 71), Азар (Брандт, 69), Холанд.

Предупреждения: Холанд (16), Хуммельс (61), Бернат (68), Неймар (90), Ди Мария (90), Маркиньос (90), Мбаппе (90).

Удаление: Джан (89).

Первый матч – 1:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первых матчах 1/8 финала "Атлетико" обыграл "Ливерпуль" (1:0), а "Боруссия" была сильнее ПСЖ (2:1).

Отметим, что во вторник, 10 марта определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов.

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