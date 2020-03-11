Главная Новости
12 марта • обновлено в 00:46
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Фантастический триллер в Ливерпуле: результаты Лиги чемпионов 11 марта

Фантастический триллер в Ливерпуле: результаты Лиги чемпионов 11 марта
Поединки прошли в Ливерпуле и Париже
1.2т Читать материал на украинском

Испанский "Атлетико" и французский ПСЖ стали очередными четвертьфиналистами Лиги чемпионов.

В ответных матчах 1/8 финала в Париже местный ПСЖ одолел мюнхенскую "Боруссию" (2:0), а в Ливерпуле хозяева устроили фантастический триллер, в дополнительное время пропустив три гола от "Атлетико" (2:3).

Ливерпуль - Атлетико

Ливерпуль - Атлетико

После поражения в первом матче (0:1), подопечным Юргена Клоппа необходимо было атаковать с первых минут, что они и делали. Раз за разом английские футболисты давили "Атлетико" подачами с разных флангов, но зарабатывая лишь угловые.

Ливерпуль - Атлетико

Ливерпуль - Атлетико

"Матрасники" неплохо держались, в большей мере благодаря безупречной игре голкипера. Облак отпахивал за троих в рамке, отбивая удар за ударом. Навесы, набросы - словенский вратарь съедал все.

"Красные" продолжали штурмовать и на 43-й минуте забили столь необходимый гол. После передачи Окслейда-Чемберлена Вейналдум оформил идеальный удар головой под самую штангу с отскоком от газона без шансов для Облака - 1:0.

Ливерпуль - Атлетико

Ливерпуль - Атлетико

Во втором тайме ситуация не поменялась. "Ливерпуль" бил по воротам, не на мгновения не позволяя Облаку расслабится. На 66-й минуте словенец оказался бессилен, но ему на помощь пришла перекладина.

Ливерпуль - Атлетико

Ливерпуль - Атлетико

В концовке основного времени англичане имели множество моментов, но забить таки не смогли. Фантастическая развязка случилась экстратаймах.

На 94-й минуте Вейналдум протащил по всему правому краю и шикарно выдал на Фирмино. Бразилец головой попал в штангу, но добил уже в пустые - 2:0.

А затем для Клоппа наступил настоящий кошмар. На 96-й голкипер "Ливерпуля" Адриан выбил мяч просто на ноги Феликсу, тот отдал пас Льоренте и Маркос поразил дальний угол - 2:1.

Спустя несколько минут Льоренте сделал счет 2:2, отправив Адриану невероятный "подарок" под перекладину - 2:2. Точку на 120-й минуте поставил Мората - 2:3.

Ливерпуль - Атлетико

Ливерпуль - Атлетико

В параллельном матче ПСЖ при пустых трибунах решил все свои вопросы еще в первом тайме. Несмотря на вялое начало, когда парижане пытались банальными навесами в штрафную взломать оборону немцев, хозяевам удалось добиться нужного результата еще до перерыва.

Бернат и Неймер с интервалом в 15 минут оформили два безответных гола и вывели свою команду в следующий раунд.

ПСЖ - Боруссия

ПСЖ - Боруссия

ПСЖ - Боруссия

ПСЖ - Боруссия

ПСЖ - Боруссия

ПСЖ - Боруссия

ПСЖ - Боруссия

ПСЖ - Боруссия

ПСЖ - Боруссия

ПСЖ - Боруссия

ПСЖ Франция – "Боруссия" Д Германия 2:0 (2:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 28 Неймар, 2:0 – 45 Бернат.

ПСЖ – Навас, Керер, Кимпембе, Маркиньос, Бернат, Паредес (Куасси, 90), Ди Мария (Курзава, 79), Сарабия (Мбаппе, 64), Гуйе, Неймар, Кавани.

Боруссия Д – Бюрки, Хуммельс, Пишчек, Загаду, Хакими (Гетце, 87), Джан, Геррейру, Санчо, Витцель (Рейна, 71), Азар (Брандт, 69), Холанд.

Предупреждения: Холанд (16), Хуммельс (61), Бернат (68), Неймар (90), Ди Мария (90), Маркиньос (90), Мбаппе (90).

Удаление: Джан (89).

Первый матч – 1:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первых матчах 1/8 финала "Атлетико" обыграл "Ливерпуль" (1:0), а "Боруссия" была сильнее ПСЖ (2:1).

Отметим, что во вторник, 10 марта определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Лига чемпионов
Теги
ПСЖ Боруссия Дортмунд ФК Ливерпуль Атлетико Мадрид
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Лос-Анджелес Кингз
VS
Оттава Сенаторз
Победа Лос-Анджелеса в основное время
1.99 Сделать ставку
Колорадо Эвеланш
VS
Нью-Йорк Рейнджерс
Победа Нью-Йорка с форой в +1,0 шайбы
1.71 Сделать ставку
Эдмонтон Ойлерз
VS
Виннипег Джетс
Победа Виннипега или ничья в основное время
1.73 Сделать ставку
Чикаго Блэкхокс
VS
Сан-Хосе Шаркс
Победа Чикаго с нулевой форой
1.55 Сделать ставку
Оклахома Сити Тандер
VS
Юта Джаз
Победа Оклахомы с форой в -2,5 очка
1.93 Сделать ставку
Даллас Маверикс
VS
Денвер Наггетс
Победа Денвера с нулевой форой
1.89 Сделать ставку
Майами Хит
VS
Шарлотт Хорнетс
Победа Майами с форой в -9,5 очка
1.83 Сделать ставку
Атланта Хокс
VS
Нью-Йорк Никс
Тотал больше 117,5 очка Атланты
1.87 Сделать ставку
Пидручный
VS
Фак
Украинец финиширует выше словенца
1.616 Сделать ставку
Севилья
VS
Рома
Обе команды забьют
1.86 Сделать ставку