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Последнее место Москвы и вылет "Шахтера": результаты Лиги чемпионов 11 декабря

Последнее место Москвы и вылет "Шахтера": результаты Лиги чемпионов 11 декабря
Встречи прошли в группах А, B, C и D
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Матчами в группах А, B, C и D завершился и 6-й тур, и групповой этап футбольной Лиги чемпионов сезона 2019/2020. 16 лучших команд Европы в среду, 11 декабря, провели свои поединки.

Среди результатов стоит отметить обидное поражение донецкого "Шахтера", который проиграл дома итальянской "Аталанте" и остался без плей-офф Лиги чемпионов.

Нельзя оставить без внимание и матч московского "Локомотива", уступившего в гостях мадридскому "Атлетико", из-за чего россияне финишировали на последнем месте в группе, оставшись без еврокубков.

Результаты 11 декабря

Группа A

Последнее место Москвы и вылет "Шахтера": результаты Лиги чемпионов 11 декабря

"Брюгге" Бельгия – "Реал Мадрид" Испания 1:3 (0:0, 1:3)

Голы: 0:1 – 53 Родриго, 1:1 – 55 Ванакен, 1:2 – 64 Винисиус Жуниор, 1:3 – 90 Модрич.
Брюгге – Миньоле, Соболь, Коссуну, Дели, Альварес, Ванакен, Влитинк (де Кетеларе, 70), Бонавентуре, Вормер, Мехеле, Тау (Схрейверс, 59).
Реал Мадрид – Ареоля, Одриосола, Милитао, Варан, Менди, Иско (Вальверде, 84), Каземиро, Винисиус Жуниор (Браим Диас, 73), Модрич, Родриго, Йович (Бензема, 77).
Предупреждения: Модрич (6), Альварес (15), Коссуну (21), Соболь (34), Каземиро (37).

Брюгге - Реал Мадрид

Брюгге - Реал Мадрид

Брюгге - Реал Мадрид

Брюгге - Реал Мадрид

Брюгге - Реал Мадрид

Брюгге - Реал Мадрид

Брюгге - Реал Мадрид

Брюгге - Реал Мадрид

Брюгге - Реал Мадрид

Брюгге - Реал Мадрид

ПСЖ Франция – "Галатасарай" Турция 5:0 (2:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 32 Икарди, 2:0 – 35 Сарабия, 3:0 – 46 Неймар, 4:0 – 63 Мбаппе, 5:0 – 84, пенальти Кавани.
ПСЖ – Рико, Диалло, Куасси (Верратти, 75), Маркиньос, Бернат (Керер, 75), Сарабия, Паредес, Курзава, Неймар, Мбаппе, Икарди (Кавани, 68).
Галатасарай – Муслера, Маркао Тейшейра, Нагатомо, Мариано, Байрам, Лемина, Сери (Инан, 41), Нзонзи (Озбайраклы, 72), Мор (Фалькао, 62), Бельханда, Донк.
Предупреждения: Курзава (45), Бельханда (50), Нзонзи (57), Муслера (82), Фалькао (82), Инан (85), Лемина (86).

ПСЖ - Галатасарай

ПСЖ - Галатасарай

ПСЖ - Галатасарай

ПСЖ - Галатасарай

ПСЖ - Галатасарай

ПСЖ - Галатасарай

ПСЖ - Галатасарай

ПСЖ - Галатасарай

Группа B

Последнее место Москвы и вылет "Шахтера": результаты Лиги чемпионов 11 декабря

"Бавария" Германия – "Тоттенхэм" Англия 3:1 (2:1, 1:0)

Голы: 1:0 – 14 Коман, 1:1 – 20 Сессеньон, 2:1 – 45 Мюллер, 3:1 – 64 Коутиньо.
Бавария – Нойер, Киммих, Павар, Боатенг, Алькантара, Перишич (Зиркзее, 86), Гнабри, Коутиньо, Коман (Мюллер, 27), Дэвис, Мартинес (Горетцка, 87).
Тоттенхэм – Гассанига, Фойт, Уокер-Питерс, Алдервейрелд, Роуз, Сиссоко, Ло Чельсо (Скипп, 65), Дайер (Ваньяма, 81), Сессеньон, Лукас Моура (Сон Хын Мин, 65), Эриксен.
Предупреждения: Киммих (36), Ло Чельсо (36).

"Олимпиакос" Греция – "Црвена Звезда" Сербия 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 87, пенальти Эль-Араби.
Олимпиакос – Жозе Са, Рубен Семеду, Мерья, Цимикас, Эльабделлауи, Камара (Герреро, 61), Бухалакис, Масурас (Ловера, 71), Гильерме, Поденсе, Эль-Араби (Бензия, 90).
Црвена Звезда – Борян, Милунович, Родич (Жандер, 82), Дегенек, Гобелич, Гарсия, Марин, Иванич, Петрович, Вуканович (Боачи, 65), Томане (ван Ла Парра, 58).
Предупреждения: Камара (29), Гильерме (42), Поденсе (45), Родич (59), Дегенек (70), Борян (81), Жандер (86), Герреро (90).

Группа C

Последнее место Москвы и вылет "Шахтера": результаты Лиги чемпионов 11 декабря

"Динамо Загреб" Хорватия – "Манчестер Сити" Англия 1:4 (1:1, 0:3)

Голы: 1:0 – 10 Ольмо, 1:1 – 34 Габриэл Жезус, 1:2 – 50 Габриэл Жезус, 1:3 – 54 Габриэл Жезус, 1:4 – 84 Фоден.
Динамо Загреб – Ливакович, Мубандже, Стоянович, Дилавер, Адеми, Моро, Гояк (Маер, 81), Оршич (Хайрович, 81), Ольмо, Кондзер (Джира, 59), Петкович.
Манчестер Сити – Браво, Менди, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Отаменди (Харвуд-Беллис, 82), Родри Эрнандес (Стерлинг, 73), Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Марез, Габриэл Жезус (Зинченко, 66).
Предупреждение: Адеми (34).

"Шахтер" Украина – "Аталанта" Италия 0:3 (0:0, 0:3)

Голы: 0:1 – 66 Кастань, 0:2 – 80 Пашалич, 0:3 – 90 Госенс.
Шахтер – Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Тайсон, Алан Патрик, Коваленко (Соломон, 71), Степаненко, Тете (Марлос, 59), Мораес.
Аталанта – Голлини, Госенс, Паломино, Масьелло (Малиновский, 61), Кастань, Пашалич, де Рон, Гомес (Хатебур, 90), Фройлер, Гимшити, Муриэль (Рожер, 71).
Предупреждения: Муриэль (23), Алан Патрик (50), Додо (63), Фройлер (74), Хатебур (90).
Удаление: Додо (77).

Группа D

Последнее место Москвы и вылет "Шахтера": результаты Лиги чемпионов 11 декабря

"Атлетико" Испания – "Локомотив" Россия 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 17, пенальти Жоау Феликс, 2:0 – 54 Фелипе.
Атлетико – Облак, Эрмосо, Лоди, Триппьер, Фелипе, Томас, Коке (Лемар, 73), Корреа (Эррера, 68), Сауль, Жоау Феликс (Льоренте, 81), Мората.
Локомотив – Коченков, Серкейра, Хеведес, Идову, Рыбус, Жемалетдинов, Крыховяк, Кверквелия, Миранчук, Чорлука (Магкеев, 69), Эдер (Смолов, 75).
Предупреждения: Серкейра (40), Крыховяк (42), Корреа (67).

Атлетико Мадрид - Локомотив Москва

Атлетико Мадрид - Локомотив Москва

Атлетико Мадрид - Локомотив Москва

Атлетико Мадрид - Локомотив Москва

Атлетико Мадрид - Локомотив Москва

Атлетико Мадрид - Локомотив Москва

Атлетико Мадрид - Локомотив Москва

Атлетико Мадрид - Локомотив Москва

Атлетико Мадрид - Локомотив Москва

Атлетико Мадрид - Локомотив Москва

"Байер" Германия – "Ювентус" Италия 0:2 (0:0, 0:2)

Голы: 0:1 – 75 Роналду, 0:2 – 90 Игуаин.
Байер – Градецки, Бендер, Синкгравен, Драгович, Бендер, Бельараби (Бэйли, 66), Арангис, Хавертц, Демирбай (Баумгартлингер, 66), Диаби, Аларио (Фолланд, 82).
Ювентус – Буффон, Ругани, Демирал, Де Шильо, Данило, Пьянич, Куадрадо (Мураторе, 90), Рабьо (Матюиди, 85), Бернардески (Дибала, 66), Игуаин, Роналду.

Байер - Ювентус

Байер - Ювентус

Байер - Ювентус

Байер - Ювентус

Байер - Ювентус

Байер - Ювентус

Байер - Ювентус

Байер - Ювентус

Байер - Ювентус

Байер - Ювентус

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Автор
Максим Богданов
Тема
Лига чемпионов
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