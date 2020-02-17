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17 февраля • обновлено в 20:50
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Лига чемпионов возобновляет матчи: расписание 1/8 финала

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В самом престижном европейском футбольном клубном турнире Лиге чемпионов во вторник, 18 февраля, стартуют игры на выбывание.

Впервые в истории соревнований в плей-офф представлены только команды ведущей пятерки – Англии, Германии, Испании, Италии и Франции. На стадии 1/8 финала наиболее интригующим выглядит противостояние "Манчестер Сити", который был исключен из ЛЧ на два следующих сезона, и мадридского "Реала".

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Главный трофей Лиги чемпионов

Главный трофей Лиги чемпионов

Вашему вниманию полное расписание матчей плей-офф Лиги чемпионов на 2020 год.

1/8 финала

Первые матчи

18 февраля (вторник)

22.00. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Пари Сен-Жермен" (Париж, Франция)

22.00. "Атлетико" (Мадрид, Испания) – "Ливерпуль" (Англия)

19 февраля (среда)

22.00. "Аталанта" (Бергамо, Италия) – "Валенсия" (Испания)

22.00. "Тоттенхэм" (Лондон, Англия) – "Лейпциг" (Германия)

25 февраля (вторник)

22.00. "Челси" (Лондон, Англия) – "Бавария" (Мюнхен, Германия)

22.00. "Наполи" (Неаполь, Италия) – "Барселона" (Испания)

26 февраля (среда)

22.00. "Реал" (Мадрид, Испания) – "Манчестер Сити" (Англия)

22.00. "Лион" (Франция) – "Ювентус" (Турин, Италия)

Ответные матчи

10 марта (вторник)

22.00. "Лейпциг" (Германия) – "Тоттенхэм" (Лондон, Англия)

22.00. "Валенсия" (Испания) – "Аталанта" (Бергамо, Италия)

11 марта (среда)

22.00. "Пари Сен-Жермен" (Париж, Франция) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

22.00. "Ливерпуль" (Англия) – "Атлетико" (Мадрид, Испания)

17 марта (вторник)

22.00. "Манчестер Сити" (Англия) – "Реал" (Мадрид, Испания)

22.00. "Ювентус" (Турин, Италия) – "Лион" (Франция)

18 марта (среда)

22.00. "Бавария" (Мюнхен, Германия) – "Челси" (Лондон, Англия)

22.00. "Барселона" (Испания) – "Наполи" (Неаполь, Италия)

Как сообщал OBOZREVATEL, действующий победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" установил фантастический рекорд европейского футбола.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Лига чемпионов
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Ставка матча
все ставки
Марко Чеккинато
VS
Душан Лайович
Победа Душана Лайовича с форой в -2,0 гейма
1.89 Сделать ставку
Доминик Тим
VS
Фелипе Мелигени
Победа Доминика Тима с форой в -7,5 гейма
2.10 Сделать ставку
Хауме Муньяр
VS
Сальваторе Карусо
Победа Сальваторе Карусо с форой в +3,0 гейма
1.87 Сделать ставку
Джанлука Магер
VS
Каспер Рууд
Победа Каспера Рууда со счетом 2:0
1.80 Сделать ставку
Жоао Домингеш
VS
Педро Соуза
Победа Педро Соузы с форой в +2,5 гейма
1.83 Сделать ставку
Аттила Балаш
VS
Пабло Куэвас
Победа Пабло Куэваса с форой в -4,0 гейма
1.84 Сделать ставку
Кайл Эдмунд
VS
Уго Умбер
Победа Кайла Эдмунда с форой в +0,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Андреас Сеппи
VS
Милош Раонич
Победа Милоша Раонича с форой в -4,0 гейма
1.97 Сделать ставку
Хенри Лааксонен
VS
Стив Джонсон
Победа Стива Джонсона с форой в -3,5 гейма
1.79 Сделать ставку
Ник Кирьос
VS
Томми Пол
Победа Ника Кирьоса с форой в -3,0 гейма
1.94 Сделать ставку