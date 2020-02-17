Лига чемпионов возобновляет матчи: расписание 1/8 финала

В самом престижном европейском футбольном клубном турнире Лиге чемпионов во вторник, 18 февраля, стартуют игры на выбывание.

Впервые в истории соревнований в плей-офф представлены только команды ведущей пятерки – Англии, Германии, Испании, Италии и Франции. На стадии 1/8 финала наиболее интригующим выглядит противостояние "Манчестер Сити", который был исключен из ЛЧ на два следующих сезона, и мадридского "Реала".

Новости УЕФА готовит изменения в формате Лиги чемпионов

Главный трофей Лиги чемпионов

Вашему вниманию полное расписание матчей плей-офф Лиги чемпионов на 2020 год.

1/8 финала

Первые матчи

18 февраля (вторник)

22.00. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Пари Сен-Жермен" (Париж, Франция)

22.00. "Атлетико" (Мадрид, Испания) – "Ливерпуль" (Англия)

19 февраля (среда)

22.00. "Аталанта" (Бергамо, Италия) – "Валенсия" (Испания)

22.00. "Тоттенхэм" (Лондон, Англия) – "Лейпциг" (Германия)

25 февраля (вторник)

22.00. "Челси" (Лондон, Англия) – "Бавария" (Мюнхен, Германия)

22.00. "Наполи" (Неаполь, Италия) – "Барселона" (Испания)

26 февраля (среда)

22.00. "Реал" (Мадрид, Испания) – "Манчестер Сити" (Англия)

22.00. "Лион" (Франция) – "Ювентус" (Турин, Италия)

Ответные матчи

10 марта (вторник)

22.00. "Лейпциг" (Германия) – "Тоттенхэм" (Лондон, Англия)

22.00. "Валенсия" (Испания) – "Аталанта" (Бергамо, Италия)

11 марта (среда)

22.00. "Пари Сен-Жермен" (Париж, Франция) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

22.00. "Ливерпуль" (Англия) – "Атлетико" (Мадрид, Испания)

17 марта (вторник)

22.00. "Манчестер Сити" (Англия) – "Реал" (Мадрид, Испания)

22.00. "Ювентус" (Турин, Италия) – "Лион" (Франция)

18 марта (среда)

22.00. "Бавария" (Мюнхен, Германия) – "Челси" (Лондон, Англия)

22.00. "Барселона" (Испания) – "Наполи" (Неаполь, Италия)

Как сообщал OBOZREVATEL, действующий победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" установил фантастический рекорд европейского футбола.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!