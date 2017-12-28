Лига чемпионов на "Донбасс Арене": Ахметов выступил с громким заявлением

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов надеется уже в следующем году вернуться с клубом в Донецк. Босс "горняков" сделал громкое заявление, что хочет в 2018-м услышать гимн Лиги чемпионов на "Донбасс Арене".

"Какого чуда я жду в 2018 году? Я жду гимна Лиги чемпионов на "Донбасс Арене" и переполненных болельщиками трибун, как это было раньше. Это будет означать только одно: в нашей стране наступил стабильный, прочный мир. Это будет означать, что люди больше не гибнут и не страдают, что люди, наконец, живут, а не выживают. Я хочу, чтобы Украина была очень сильным государством, а украинцы — были счастливы", - цитирует Ахметова zn.ua.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал о жизни в Киеве.