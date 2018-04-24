"Ливерпуль" и "Рома" забили 7 мячей в полуфинале Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" добыл разгромную победу в первом полуфинале Лиги чемпионов. На переполненном "Энфилде" подопечные Юргена Клоппа со счетом 5:2 обыграли итальянскую "Рому".

Обе команды с первых секунд продемонстрировали открытый футбол с большим количеством острых моментов. Мерсисайдцы держали мяч, но гости сохраняли плотность оборонительных построений, вынуждая хозяев принимать мячи спиной к воротам.

Ливерпуль - Рома

Ливерпуль - Рома

Ключевой момент произошел на 15-й минуте, когда серьезную травму колена получил лидер "Ливерпуля" и команда смогла отлично перестроиться по ходу матча.

Английские футболисты прижали римлян "к канатам", раз за разам накатывая мощнейшие атаки на ворота Алиссона и на 36-й минуте "египетский Месси" Салах открыл счет невероятным ударом.

Ливерпуль - Рома

Ливерпуль - Рома

Ливерпуль - Рома

"Рома" оказалась в нокдауне и в этот момент свою роль сыграло отсутствие серьезного еврокубоквого опыта у тренера "волков". Ди Франческо выглядел растерянным, не знал что говорить команде и как поменять провальную тактику с тремя центральными защитниками.

Хозяева продолжали давить и до конца тайма Салах успел сделать дубль.

Во втором тайме на поле была лишь одна команда. "Ливерпуль" продолжал демонстрировать ураганное нападение и забил три гола, просто уничтожив футболистов из Италии.

Но за 10 минут до конца основного времени "красные" словно выключились. Итальянские игроки завладели инициативой и сперва Джеко размочил счет, а спустя еще 4 минуты Перотти с пенальти вернул шансы своей команде в ответной игре, которая пройдет, 2 мая в Риме.

Ливерпуль - Рома

Ливерпуль - Рома

Ливерпуль - Рома

Ливерпуль - Рома

Ливерпуль - Рома

"Ливерпуль" Англия – "Рома" Италия - 5:2 Голы: 1:0 – 35 Салах, 2:0 – 45 Салах, 3:0 – 56 Мане, 4:0 – 61 Фирмино, 5:0 – 68 Фирмино, 5:1 – 81 Джеко, 5:2 – 85, пенальти Перотти.

Ливерпуль – Кариус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Фирмино, Окслейд-Чемберлен (Вейналдум, 18), Салах (Ингз, 75), Милнер, Мане, Хендерсон.

Рома – Алиссон, Манолас, Жезус (Перотти, 67), Коларов, Фасио, Стротман, Флоренци, Ундер (Шик, 46), де Росси (Гоналон, 67), Наингголан, Джеко.

Предупреждения: Жезус (26), Александер-Арнолд (39), Ловрен (74), Хендерсон (85), Фасио (88).

Напомним, что в среду, 25 апреля свой поединок проведут вторые полуфиналисты: "Бавария" в Мюнхене примет мадридский "Реал".