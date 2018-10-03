Лига чемпионов: Коноплянка стал творцом победы в Москве

Украинский полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка стал автором голевой передачи в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против российского "Локомотива". Футболист сборной Украины точно подал угловой на 88-й минуте матча.

Встреча проходила в Москве под проливным дождем и счет 0:0 держался до последних минут. Немецкая команда попыталась организовать последний штурм и благодаря украинскому хавбеку добыла победу.

Евгений Коноплянка

После передачи от углового флажка американский форвард "Шальке" Уэстон Маккенни головой пробил сквозь бразильского голкипера "железнодорожников".

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Локомотив Россия – Шальке Германия 0:1 (0:0, 0:1) Гол: 0:1 – 88 Маккенни. Локомотив – Гильерме, Кверквелия, Хеведес, Идову, Игнатьев, Баринов, Фернандеш, Крыховяк, Миранчук (Денисов, 72), Миранчук (Жемалетдинов, 83), Эдер.

Шальке – Фэрманн, Сане, Налдо, Мендиль, Руди (Бенталеб, 55), Калиджури, Маскарель (Сердар, 46), Маккенни, Коноплянка, Ут, Эмболо (Бургшталлер, 72).

Предупреждения: Маскарель (18), Хеведес (19), Кверквелия (43), Игнатьев (45), Маккенни (52).

Напомним, что в последнем туре чемпионата Бундеслиги Евгений также отметился голевой передачей в домашнем матче против "Майнца".