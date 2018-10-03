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Лига чемпионов: Коноплянка стал творцом победы в Москве

1.9тЧитать материал на украинском

Украинский полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка стал автором голевой передачи в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против российского "Локомотива". Футболист сборной Украины точно подал угловой на 88-й минуте матча.

Встреча проходила в Москве под проливным дождем и счет 0:0 держался до последних минут. Немецкая команда попыталась организовать последний штурм и благодаря украинскому хавбеку добыла победу.

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка

После передачи от углового флажка американский форвард "Шальке" Уэстон Маккенни головой пробил сквозь бразильского голкипера "железнодорожников".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Новости
''Самый опасный'' Коноплянка вызвал восторг в Германии

Локомотив Россия – Шальке Германия 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 88 Маккенни.

Локомотив – Гильерме, Кверквелия, Хеведес, Идову, Игнатьев, Баринов, Фернандеш, Крыховяк, Миранчук (Денисов, 72), Миранчук (Жемалетдинов, 83), Эдер.
Шальке – Фэрманн, Сане, Налдо, Мендиль, Руди (Бенталеб, 55), Калиджури, Маскарель (Сердар, 46), Маккенни, Коноплянка, Ут, Эмболо (Бургшталлер, 72).
Предупреждения: Маскарель (18), Хеведес (19), Кверквелия (43), Игнатьев (45), Маккенни (52).

Напомним, что в последнем туре чемпионата Бундеслиги Евгений также отметился голевой передачей в домашнем матче против "Майнца".

Персона
Евгений Коноплянка
Место
РоссияМосква
Объекты
ФК Локомотив МоскваФК Шальке
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Кихот Дон
Кихот Дон
ЛОКО ТЮ ТЮ - НА ВАРКУТЮЮЮЮ
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Кихот Дон
Кихот Дон
ЛОКО - ЛОХО
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Кихот Дон
Кихот Дон
ПЬЯНЫЙ СЕМИН ВЫКИНУЛ ВСЮ ДУРЬ (КОНОПЛЮ ) ЧЕРЕЗ ОКНО - как вчера КОНИ подМАСковские ВЫНЮХАЛИ ВСЮ СЕРОСТЬ ПОДЗАЛУПНУЮ я НЕ ЗНАЮ, Я НЕ ПОНИМАЮ
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