Лига чемпионов: когда и где смотреть онлайн жеребьевку 1/4 финала

В футбольной Лиге чемпионов в пятницу, 15 марта, состоится жеребьевка четвертьфинальной стадии.

Кроме того, будут определены пары, которые поспорят за выход в решающий матч турнира. Церемония пройдет в штаб-квартире Европейского футбольного Союза в швейцарском Ньоне. Начало - в 13:00 по киевскому времени.

Увидеть жеребьевку Лиги чемпионов можно будет в эфире телеканала "Футбол 1". Также прямой эфир из Швейцарии проведут российские вещатели "Матч ТВ", "Матч! Футбол 1" и "Евроспорт 1", а также белорусский "Беларусь 5".

"Манчестер Юнайтед" выбил ПСЖ

Отметим, что участниками четвертьфинал Лиги чемпионов уже стали английские "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", итальянский "Ювентус", португальский "Порту" и голландский "Аякс".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко отметился результативными действиями в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда разбила немецкий "Шальке" Евгения Коноплянки.

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