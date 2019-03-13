Лига чемпионов: где смотреть онлайн матчи 13 марта

В Лиге чемпионов в среду, 13 марта, состоятся заключительные два матча 1/8 финала турнира.
В Мюнхене местная "Бавария" примет английский "Ливерпуль", а в столице Каталонии "Барселона" сыграет с французским "Лионом". Примечательно, что первые встречи противостояний завершились одинаково – 0:0.
Вашему вниманию полное расписание игрового дня.
"Бавария" – "Ливерпуль"
Лига чемпионов. 1/8 финала
Ответные матчи
"Барселона" (Испания) – "Лион" (Франция)
первый матч – 0:0
Барселона, стадион "Камп Ноу"
Главный арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)
ТВ-трансляция: "Футбол 1" (Украина), "Матч! Футбол 1" (Россия), "Беларусь 5. Интернет"
"Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Ливерпуль" (Англия)
первый матч – 0:0
Мюнхен, стадион "Альянц Арена"
Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)
ТВ-трансляция: "Футбол 2" (Украина), "Матч ТВ", "Матч! Футбол 3" (оба - Россия), "Беларусь 5"
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне туринский "Ювентус" совершил феерический камбэк в матче с мадридским "Атлетико". После поражения в первой игре в гостях – 0:2, итальянцы разгромили соперника на своем поле благодаря хет-трику Криштиану Роналду.
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