Лига чемпионов: где смотреть онлайн матчи 13 марта

В Лиге чемпионов в среду, 13 марта, состоятся заключительные два матча 1/8 финала турнира.

В Мюнхене местная "Бавария" примет английский "Ливерпуль", а в столице Каталонии "Барселона" сыграет с французским "Лионом". Примечательно, что первые встречи противостояний завершились одинаково – 0:0.

Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

"Бавария" – "Ливерпуль"

Лига чемпионов. 1/8 финала

Ответные матчи

"Барселона" (Испания) – "Лион" (Франция)

первый матч – 0:0

Барселона, стадион "Камп Ноу"

Главный арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

ТВ-трансляция: "Футбол 1" (Украина), "Матч! Футбол 1" (Россия), "Беларусь 5. Интернет"

"Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Ливерпуль" (Англия)

первый матч – 0:0

Мюнхен, стадион "Альянц Арена"

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

ТВ-трансляция: "Футбол 2" (Украина), "Матч ТВ", "Матч! Футбол 3" (оба - Россия), "Беларусь 5"

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне туринский "Ювентус" совершил феерический камбэк в матче с мадридским "Атлетико". После поражения в первой игре в гостях – 0:2, итальянцы разгромили соперника на своем поле благодаря хет-трику Криштиану Роналду.

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