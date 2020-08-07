Сенсационный вылет "Ювентуса": результаты Лиги чемпионов 7 августа

Французский "Лион" и английский "Манчестер Сити" стали первыми участниками четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.

Представитель Лиги 1 сенсационно одолел по сумме двух матчей "Ювентус", а команда украинца Александра Зинченко выбила из турнира мадридский "Реал".

Лига чемпионов. 1/8 финала

Ответные матчи

"Ювентус" – "Лион" 2:1 (первый матч – 0:1)

Голы: 0:1 – 12, пенальти Депай, 1:1 – 43, пенальти Роналду, 2:1 – 60 Роналду.

"Ювентус" – Шченсны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Рабьо, Куадрадо (Данило, 70), Бентанкур, Пьянич (Рэмзи, 60), Бернардески (Дибала, 71; Оливьери, 84), Игуаин, Роналду.

"Лион" – Антони Лопеш, Денайер (Андерсен, 61), Марсело, Марсал, Дюбуа, Ауар, Какре, Бруно Гимараэс, Корне, Токо-Экамби (Рен-Аделаид, 67), Депай (Дембеле, 67).

Предупреждения: Ауар (19), Куадрадо (31), Дюбуа (38), Депай (42), Бентанкур (44), Антони Лопеш (76), Корне (79), Какре (87), Марсал (89).

После поражения на выезде туринский клуб, который вновь стал чемпионом Италии, столкнулся с задачей отыграть один мяч. Однако уже на 12-й минуте ответной игры "старая сеньора" получила гол в свои ворота.

"Лион" заставил "Ювентус" отыгрываться

"Ювентус" проиграл в первой игре 1:0

Это означало, что итальянцам для выхода в следующий круг необходимо было забивать как минимум трижды. Перед самым перерывом Криштиану Роналду реализовал пенальти, а в начале второго тайма он же вывел свою команду вперед.

"Ювентус" пропустил уже на 12-й минуте

Матч в Турине прошел без зрителей

Криштиану Роналду реализовал пенальти в ворота "Лиона"

"Ювентус" и "Лион" устроили эмоциональный матч

Криштиану Роналду сделал дубль в ворота "Лиона"

Туринцы устроили настоящий штурм ворот соперника, но добиться успеха так и не смогли.

"Манчестер Сити" – "Реал" 2:1 (первый матч – 2:1)

Голы: 1:0 – 9 Стерлинг, 1:1 – 28 Бензема, 2:1 – 68 Габриэл Жезус.

"Манчестер Сити" – Эдерсон, Жоау Канселу, Уокер, Лапорт, Фернандиньо, де Брюйне, Родри Эрнандес, Фоден (Бернарду Силва, 67), Гюндоган, Стерлинг (Сильва, 81), Габриэл Жезус.

"Реал" – Куртуа, Карвахаль (Васкес, 83), Милитао, Варан, Менди, Кроос, Каземиро, Родриго (Асенсио, 61), Модрич (Вальверде, 83), Азар (Йович, 83), Бензема.

Предупреждение: Модрич (81).

"Манчестер Сити" обеспечил себе комфортное преимущество после выездной победы 1:2. Уже на девятой минуте игры дома "горожане" упрочили лидерство усилиями Рахима Стерлинга.

Однако к исходу получаса "Реалу" удалось восстановить равновесие в счете и внести нерв в игру. Но в середине второго тайма Габриэль Жезус во второй раз огорчил "сливочных", убив интригу в противостоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" попали в список лучших команд в истории Лиги чемпионов.