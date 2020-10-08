Лидеры сборной Украины заразились COVID-19 и не сыграют против Германии

Футболисты "Шахтера" Николай Матвиенко и Жуниор Мораес сдали положительные ПЦР-тесты и не смогут помочь национальной команде в матчах Лиги наций с Германией и Испанией.

Как сообщает пресс-служба УАФ, количество игроков, которые из-за травм или коронавируса не смогли частично или полностью принять участие в октябрьском сборе, составляет 14 человек, из них инфицированных COVID-19 – 6.

9 октября в расположение сборной должны прибыть три игрока "Шахтера" – Виктор Коваленко, Марлос и Валерий Бондарь, последнего тренерский штаб довызвал 8 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известно, что в "Шахтере" коронавирусом инфицировано 18 человек.