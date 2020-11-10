Главная звезда сборной Польши пропустит матч с Украиной

Главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек заявил, что нападающий "Баварии" Роберт Левандовски не сыграет в товарищеском поединке против Украины, который состоится в среду, 11 ноября.

Как сообщает сайт телеканалов "Футбол 1/2/3", во время предматчевой пресс-конференции наставник наших соперников рассказал, что не будет использовать футболистов, которые приняли участие в большом количестве игр в последнее время. Несмотря на это, он пообещал, что поляки буду мотивированы на протяжении ноябрьской паузы на поединки сборных.

"Те игроки, которые выступали в Лиге чемпионов и Лиге Европы и проводят много матчей за свои клубы, будут отдыхать в матче с Украиной. Это касается не только Роберта Левандовски. Как и в октябре, мы будем менять состав. Сомневаюсь, что кто-нибудь сыграет во всех трех поединках в ноябре. Несмотря на это, во всех встречах мы будем мотивированы и попытаемся победить", – сказал Бженчек.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, кто из футболистов полетел на матч против Польши после очередных тестов на коронавирус.