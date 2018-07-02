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Чемпионат мира 2018
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Лидеру сборной России определили диагноз на ЧМ-2018

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Сборная России после сенсационной победы в 1/8 финала над командой Испании готовится к первому в своей истории четвертьфиналу чемпионата мира.

Беспокойство болельщиков россиян вызывает состояние защитникаЮрия Жиркова, который провёл лишь первый тайм матча с Испанией.

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Как сообщает пресс-служба российской сборной, врачи определили у футболиста подозрение на воспаление сухожилия одной из мышц голени. Сегодня игрок пройдёт дополнительное обследование, по итогам которого будет определена дальнейшая тактика и сроки лечения.

Матч между Россией и Хорватией состоится 7 июля в Сочи на стадионе "Фишт". В 1/8 финала ЧМ хорваты обыграли Данию.

Как сообщал OBOZREVATEL, рекордсмен мира отказался выступать за Россию.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Юрий Жирков
Место
РоссияСочи
Объект
сборная России по футболу
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