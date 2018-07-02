Лидеру сборной России определили диагноз на ЧМ-2018

Сборная России после сенсационной победы в 1/8 финала над командой Испании готовится к первому в своей истории четвертьфиналу чемпионата мира.

Беспокойство болельщиков россиян вызывает состояние защитникаЮрия Жиркова, который провёл лишь первый тайм матча с Испанией.

Как сообщает пресс-служба российской сборной, врачи определили у футболиста подозрение на воспаление сухожилия одной из мышц голени. Сегодня игрок пройдёт дополнительное обследование, по итогам которого будет определена дальнейшая тактика и сроки лечения.

Продолжаем подготовку к матчу с Хорватией. Проблемы со здоровьем только у Юрия Жиркова: у него подозрение на воспаление сухожилия одной из мышц голени. Сегодня игрок пройдет дополнительное обследование, по итогам которого будет определены дальнейшая тактика и сроки лечения. pic.twitter.com/pxBNCzR6r5 — Сборная России (@TeamRussia) July 2, 2018

Матч между Россией и Хорватией состоится 7 июля в Сочи на стадионе "Фишт". В 1/8 финала ЧМ хорваты обыграли Данию.

Как сообщал OBOZREVATEL, рекордсмен мира отказался выступать за Россию.