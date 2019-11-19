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19 ноября • обновлено в 14:32
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Лидером "Динамо" интересуется турецкий гранд

1.2т
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Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Виктор Цыганков попал в сферу интересов турецкого "Галатасарая".

Об этом утверждает турецкое издание Fotomac. По информации журналистов, скауты турецкого клуба подготовили для главного тренера команды Фатиха Терима отчет по 22-летнему футболисту. Терим ознакомится с докладом скаутов и определится с решением по Цыганкову.

Виктор Цыганков

Виктор Цыганков

В нынешнем сезоне на счету Цыганкова 5 голов и 7 результативных передач в 21 матче за "Динамо" во всех турнирах. Сайт Transfermarkt оценивает украинца в 20 млн евро. Контракт Виктора с киевским клубом рассчитан до 2023 года.

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Отметим, что "Галатасарай" не лучшим образом выступает в чемпионате Турции. После 11 туров действующий чемпион набрал лишь 19 очков и занимает 6 место в таблице.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче Украина – Сербия Цыганков установил исторический рекорд сборной Украины.

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Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
Трансферы
Персона
Виктор Цыганков
Место
Турция Стамбул
Теги
Галатасарай Стамбул ФК Динамо Киев
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