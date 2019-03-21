Лидера сборной Украины позвали в Россию: появился жесткий ответ агента

Агент футболиста сборной Украины Руслана Малиновского Вадим Шаблий заявил, что его клиент не станет продолжать карьеру в России.

По словам менеджера лидера бельгийского "Генка", уровень чемпионата РФ слишком низкий для хавбека "желто-синих".

"Спартаку" был интересен Руслан Малиновский, у которого отличная статистика в Бельгии. Но я его не отдам в "Спартак" или любой другой российский клуб. Потому что считаю, что он должен играть в топ-3 лигах. Но я за деньги его не отдам", – заявил украинский агент в интервью российскому изданию "Спорт-Экспресс".

Руслан Малиновский (№8) pressball.by

Отметим, что в нынешнем сезоне Руслан сыграл 42 матча в составе "Генка", в которых записал на свой счет 12 голов и 13 ассистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, английский "Манчестер Сити" намерен подписать новый контракт с украинским футболистом Александром Зинченко.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!