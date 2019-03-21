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/Новости футбола

Лидера сборной Украины позвали в Россию: появился жесткий ответ агента

5.1тЧитать материал на украинском

Агент футболиста сборной Украины Руслана Малиновского Вадим Шаблий заявил, что его клиент не станет продолжать карьеру в России.

По словам менеджера лидера бельгийского "Генка", уровень чемпионата РФ слишком низкий для хавбека "желто-синих".

"Спартаку" был интересен Руслан Малиновский, у которого отличная статистика в Бельгии. Но я его не отдам в "Спартак" или любой другой российский клуб. Потому что считаю, что он должен играть в топ-3 лигах. Но я за деньги его не отдам", – заявил украинский агент в интервью российскому изданию "Спорт-Экспресс".

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Руслан Малиновский (№8)

Руслан Малиновский (№8)

pressball.by

Отметим, что в нынешнем сезоне Руслан сыграл 42 матча в составе "Генка", в которых записал на свой счет 12 голов и 13 ассистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, английский "Манчестер Сити" намерен подписать новый контракт с украинским футболистом Александром Зинченко.

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Персоны
Руслан МалиновскийВадим Шаблий
Теги
Спартак Москвасборная Украины по футболуФК Генк
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Комментарии на сайте не модерированы
Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Правильный ответ для российской швали на допингах! Честный спорт в России умер и уже давно!
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2
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Пошли нахуй, москали!
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Оооо, какой ЖЕСТКИЙ ответ😂😂😂😂
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2
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Naibadze Petr, пшел нахуй, поц. Так лучше?
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