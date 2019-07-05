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Лидера "Динамо" не допустили к тренировкам

1.6тЧитать материал на украинском

Игрок "Динамо" Виктор Цыганков не тренируется в общей группе, занимаясь отдельно от партнеров. Это решение тренерский штаб принял на основе тестов Виктора на предсезонном сборе в Австрии.

Виктор Цыганков

Виктор Цыганков

Как сообщает dynamo.kiev.ua, отсутствие Цыганкова в составе в контрольном матче с "Ботошани" вызвано не повреждением, а исключительно показанными футболистом результатами тестирования.

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Это же, в какой-то мере, касается еще троих игроков "бело-синих" - Йосипа Пиварича, Дениса Попова и Виталия Буяльского, которые только недавно приступили к тренировкам в общей группе.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время летнего отпуска Цыганков шокировал болельщиков эротическим фото с незнакомкой.

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Персона
Виктор Цыганков
Место
Австрия
Тег
БК Динамо Киев
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