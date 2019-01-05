Лидер ультрас возглавил украинский футбольный клуб

В украинском футболе произошло неординарное событие. Клуб второй лиги Украины винницкую "Ниву" возглавил лидер ультрас, чего никогда не происходило в истории страны.

Новый президент Дмитрий Рогозюк стал у руля после отказа работать в клубе бывшего главы Василия Вовка.

"Новый владелец Дмитрий Рогозюк готов передать клуб в надежные руки людям, у которых есть возможность его финансировать. Это сделано с целью сберечь юридическую структуру и коллектив. В идеале "Нива" может стать городским или областным коммунальным предприятием. Это давало бы гарантии стабильного финансирования и стабильного развития", - объяснил такое решение вице-президент "Нивы" Кудияров в комментариях официальному сайту клуба.

Дмитрий Рогозюк ФК Нива-В

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"Нива" находится на четвертом месте группы А третьего по значимости футбольного дивизиона Украины. По итогам 17 встреч в активе у винницкой команды 26 очков. "Нива" одержала шесть побед и потерпела три поражение, сыграв восемь поединков вничью.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время матча 17-го тура Премьер-лиги Украины между "Ворсклой" и "Черноморцем" болельщики одесситов обратились к властям России. Фанаты на своем секторе вывесили два баннера.