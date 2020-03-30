Лидер "Шахтера" сделал неожиданное признание об отношениях с игроками "Динамо"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко заявил, что после переезда "горняков" в Киев отношения между его одноклубниками и футболистами "Динамо" улучшились.

"Многое поменялось. Мы довольно хорошо общаемся с игроками "Динамо". Не скажу, что прямо близко. Близко общаются только ребята, которые помоложе, потому что они вместе прошли юношеские и молодежные сборные. Когда я жил в Донецке, то ни с кем из "Динамо" не общался, только в сборной мог перекинуться парой слов. А сейчас мы списываемся, обсуждаем что-то, интересуемся друг у друга делами", – цитирует слова Степаненко издание Динамо Киев от Шурика.

Тарас Степаненко Football.ua

Он также отметил, что это позитивно повлияло на микроклимат в сборной Украины.

"В сборной тоже очень теплая атмосфера: все друг друга подкалывают, шутят, поздравляют с днями рождения. Поэтому я согласен, что на протяжении этих лет, что прошли в Киеве, теплее стали отношения между футболистами "Шахтера" и "Динамо"", – добавил игрок "горняков".

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал об отношениях в национальной команде в 2010 году и сравнил их с нынешними.

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