Главная Новости
30 марта • обновлено в 22:18
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Лидер "Шахтера" сделал неожиданное признание об отношениях с игроками "Динамо"

2.8т
Читать материал на украинском

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко заявил, что после переезда "горняков" в Киев отношения между его одноклубниками и футболистами "Динамо" улучшились.

"Многое поменялось. Мы довольно хорошо общаемся с игроками "Динамо". Не скажу, что прямо близко. Близко общаются только ребята, которые помоложе, потому что они вместе прошли юношеские и молодежные сборные. Когда я жил в Донецке, то ни с кем из "Динамо" не общался, только в сборной мог перекинуться парой слов. А сейчас мы списываемся, обсуждаем что-то, интересуемся друг у друга делами", – цитирует слова Степаненко издание Динамо Киев от Шурика.

Тарас Степаненко

Тарас Степаненко

Football.ua

Он также отметил, что это позитивно повлияло на микроклимат в сборной Украины.

"В сборной тоже очень теплая атмосфера: все друг друга подкалывают, шутят, поздравляют с днями рождения. Поэтому я согласен, что на протяжении этих лет, что прошли в Киеве, теплее стали отношения между футболистами "Шахтера" и "Динамо"", – добавил игрок "горняков".

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал об отношениях в национальной команде в 2010 году и сравнил их с нынешними.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Персона
Тарас Степаненко
Теги
Сборная Украины по футболу ФК Динамо Киев ФК Шахтер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
mousesports
VS
Virtus.pro
Победа Virtus.pro с форой в +1,5 карты
1.87 Сделать ставку
G2
VS
OG
Победа G2 с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
Tricked
VS
Espada
Победа Espada
1.60 Сделать ставку
Polar Ace
VS
timbermen
Победа timbermen
2,35 Сделать ставку
Ethereal
VS
Trivium
Победа Trivium с форой в +1,5 карты
1.85 Сделать ставку
FURIA
VS
MIBR
Победа FURIA с форой в -1,5 карты
2,47 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
Swole Patrol
Победа Swole Patrol с форой в +1,5 карты
2,08 Сделать ставку
FaZe
VS
Virtus.pro
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Неман
Победа Шахтера с форой (-1)
1.69 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Рух
Победа БАТЭ и тотал больше 2.5
2.24 Сделать ставку