Лидер "Шахтера" решил покинуть команду

Михаил Морозов Футбол 10:52, 18.09.2020

Лидер донецкого "Шахтера" Тайсон предупредил руководство о намерении покинуть команду по истечению контракта.

Как сообщает издание RevistaColorada, бразилец уже имеет предварительное соглашение с "Интернасьоналем", в котором он начинал свою карьеру футболиста. Контракт Тайсона с "горняками" истекает летом 2021 года.

Напомним, что бразилец перешел в "Шахтер" зимой 2013 года из "Металлиста". За это время он принял участие в 277 матчах донецкого клуба, забив 53 гола и отдав 77 результативных передач.

Отметим, что Тайсон неоднократно прямо намекал на желание уйти из украинской команды, жалуясь на нее в Instagram. Зимой 2020 года его лишили капитанской повязки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко может перейти защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко.

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