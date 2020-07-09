Лидер "Шахтера" поздравил футболиста "Динамо" с победой в Кубке Украины. Фотофакт

Максим Богданов Футбол 23:38, 9.07.2020 Обновлено: 23:51, 9.07.2020

Бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон поздравил уругвайского хавбека "Динамо" Карлоса де Пену с победой в финале Кубка Украины.

Лидер "горняков" опубликовал совместное фото в Instagram-сторис, подписав ее на двух языках.

"Поздравляю, друг мой", – написал Тайсон на английском и русском.

Тайсон и де Пена
Instagram Тайсона

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" в серии 11-метровых ударов обыграло полтавскую "Ворсклу", и в 12-й раз в своей истории завоевало Кубок Украины.

Столичная команда сравнялась с "Шахтером" по числу выигранных трофеев в независимой Украине – по 35 титулов

Главный тренер "бело-синих" Алексей Михайличенко остался доволен итогом встречи с "Ворсклой. По словам наставника, матч складывался непросто, но команда добилась нужного результата.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Зеленский обвинил в бедах Украины високосный год

В Луцке военные вычерпывали лужи перед приездом Зеленского. Фото и видео

Подозрение Порошенко, выписанное Венедиктовой, незаконное, – руководитель группы ГБР

10 сильных фраз Лии Ахеджаковой, доказывающих, что она друг Украины

У Порошенко назвали фейком "пленки" Деркача о "диверсантах" в Крыму и "путче"