Лидер "Шахтера" отказался продлевать контракт с донецким клубом

Капитан "Шахтера" Тайсон заявил, что не собирается продлевать контракт с "горняками" и не против перейти в "Интернасьонал".

"Если я не перейду, то буду потом виноват. У меня остался только один год контракта с "Шахтером", я не буду его продлевать. Единственная бразильская команда, в которой я буду играть — "Интернасьонал". Я не знаю, будет ли этот клуб по-прежнему хотеть подписать меня. Если президент захочет, то я подпишу предварительный контракт", — цитирует Тайсона ZonaMista.

Напомним, что в июне президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов наложил вето на переход лидера команды бразильца в "Интернасьонал".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру не стал отрицать конфликт в отношениях Тайсона и Тараса Степаненко.

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