Главная Новости
22 декабря • обновлено в 11:09
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Лидер "Шахтера" отказался продлевать контракт с донецким клубом

Лидер "Шахтера" отказался продлевать контракт с донецким клубом
Бразилец сделал откровенное признание
2.2т Читать материал на украинском

Капитан "Шахтера" Тайсон заявил, что не собирается продлевать контракт с "горняками" и не против перейти в "Интернасьонал".

"Если я не перейду, то буду потом виноват. У меня остался только один год контракта с "Шахтером", я не буду его продлевать. Единственная бразильская команда, в которой я буду играть — "Интернасьонал". Я не знаю, будет ли этот клуб по-прежнему хотеть подписать меня. Если президент захочет, то я подпишу предварительный контракт", — цитирует Тайсона ZonaMista.

Новости
ФФУ наказала Тайсона за матч с "Динамо"

Напомним, что в июне президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов наложил вето на переход лидера команды бразильца в "Интернасьонал".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру не стал отрицать конфликт в отношениях Тайсона и Тараса Степаненко.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Автор
Максим Богданов
Персона
Тайсон
Место
Украина
Тег
ФК Шахтер
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Пора на берег. От него толку уже нет. И не будет!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги