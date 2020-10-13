Лидер "Шахтера" объявил об уходе из команды

Лидер донецкого "Шахтера" Тайсон объявил о том, что не будет продлевать контракт с командой и вернется в бразильский "Интернасьональ".

Как сообщает издание Goal, он уже провел переговоры с представителями клуба, который его воспитал. Футболист рассказал, что руководство "горняков" уже знает о его решении.

"На этой неделе у меня была встреча с моими агентом, юристом и представителями "Интернасьоналя". Надеюсь, что на этот раз конец будет счастливым. Я не думаю о том, чтобы остаться здесь. Я думаю о возвращении домой. У меня нет никаких претензий к "Шахтеру", но время пришло. Я уже сообщил им о своем решении. Я сказал, что я их очень уважаю, но не собираюсь подписывать новый контракт. Они попросили меня подумать, хоть и понимают, что в следующем году меня здесь уже не будет", – заявил Тайсон.

Контракт бразильца с "Шахтером" истекает в конце июня 2021 года. За полгода до этого он имеет право подписать предварительное соглашение с другой командой. Футболист перебрался в Украину в 2010 году, перейдя в харьковский "Металлист". В январе 2013-го Тайсон присоединился к "горнякам", за которых провел 281 матч, забил 53 гола и отдал 78 ассистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-тренер "Барселоны" Кике Сетьен мог возглавить "Шахтер" вместо Луиша Каштру.