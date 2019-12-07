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7 декабря • обновлено в 18:43
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Лидер сборной Украины забил фантастический дебютный гол в Италии

Лидер сборной Украины забил фантастический дебютный гол в Италии
Встреча завершилась победой на последних секундах
2.2т Читать материал на украинском

Украинский футболист Руслан Малиновский забил первый гол в чемпионате Италии. Лидер сборной Украины отметился в поединке 15-го тура серии А против "Вероны" (3:2).

26-летний уроженец Житомира, который в июле после небольшой трансферной саги подписал 5-летний контракт с "Аталантой", вышел на замену на 28-й минуте. На 44-й минуте он получил пас от Хатебура, сделал несколько шагов с мячом, и фантастическим "выстрелом" метров с 15 поразил угол ворот Сильвестри.

Видео гола можно посмотреть здесь.

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Для украинца этот гол стал вторым в составе итальянского клуба. Ранее украинский игрок забил 22 октября в гостевом матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпионат Италии
Персона
Руслан Малиновский
Место
Италия
Тег
ФК Аталанта
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