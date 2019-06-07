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Лидер сборной Украины U-20 получил страшную травму в четвертьфинале ЧМ: видео момента

3.1тЧитать материал на украинском

Лидер молодежной сборной Украины по футболу Денис Попов получил тяжелейшую травму в матче 1/4 финала чемпионата мира в Польше.

В поединке против Колумбии защитник киевского "Динамо" вынужден был покинуть поле после страшного подката со стороны соперника на 86-й минуте игры. Пытаясь сыграть в мяч, игрок южноамериканской команды Карбонеро сыграл шипами в голеностоп Дениса, который при этом еще и подвернул ногу.

Денис Попов

Денис Попов

В результате Попов, по словам наставника украинской "молодежки" Александра Петракова, вероятнее всего, получил перелом.

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Отметим, что арбитр встречи после просмотра видеоповтора принял решение удалить колумбийского футболиста.

Сама встреча завершилась минимальной победой украинцев – 1:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира по футболу U-20 был установлен невероятный рекорд результативности.

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Тема
Украина - Польша
Тег
Молодежная сборная Украины по футболу
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