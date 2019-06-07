Лидер сборной Украины U-20 получил страшную травму в четвертьфинале ЧМ: видео момента

Лидер молодежной сборной Украины по футболу Денис Попов получил тяжелейшую травму в матче 1/4 финала чемпионата мира в Польше.

В поединке против Колумбии защитник киевского "Динамо" вынужден был покинуть поле после страшного подката со стороны соперника на 86-й минуте игры. Пытаясь сыграть в мяч, игрок южноамериканской команды Карбонеро сыграл шипами в голеностоп Дениса, который при этом еще и подвернул ногу.

Денис Попов

В результате Попов, по словам наставника украинской "молодежки" Александра Петракова, вероятнее всего, получил перелом.

Отметим, что арбитр встречи после просмотра видеоповтора принял решение удалить колумбийского футболиста.

Сама встреча завершилась минимальной победой украинцев – 1:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира по футболу U-20 был установлен невероятный рекорд результативности.

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