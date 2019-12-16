Лидер сборной Украины перехитрил соперников и забил очередной гол в Италии

Полузащитник сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский забил единственный гол своей команды в выездном матче Серии А против "Болоньи" – 1:2.

Украинец ворвался в свободную зону в обороне хозяев и, получив пас на ход от партнера, уверенно переиграл вратаря, отправив мяч ему между ног.

Руслан Малиновский УНИАН

К тому времени "Аталанта" уступала со счетом 0:2, а его гол не помог ей добыть хотя бы ничью в матче. Несмотря на поражение, команда Малиновского сохраняет шестое место в чемпионате, имея в своем активе 28 очков. Отставание от зоны Лиги чемпионов теперь составляет четыре пункта.

Стоит отметить, что наш футболист был признан лучшим игроком матча в составе своей команды.

Новости Украинский футболист забил потрясающий победный гол с 25 метров

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад Руслан Малиновский забил дебютный гол в итальянской Серии А, ставший украшением всего тура.

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