Лидер сборной Украины: это позор, нас обыграли, как детей

Александр Чеканов Футбол 19:23, 12.10.2020 Обновлено: 23:53, 12.10.2020

Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков назвал позорным поражение сборной Украины от Франции в товарищеском матче.

Об этом он заявил в эфире передаче "Великий футбол". При этом он отметил, что счет матча 1:7 слишком крупный для нашей команды.

"Это позор для нас. Мы понимаем против кого играем, но... Класс игроков сборной Франции выше, чем у нас. Если честно, обыграли нас, как детей. Но я считаю, что такой счет – непозволительный для нашей сборной. Тем более, она высока подняла планку", – прокомментировал игру в Париже Цыганков.

Напомним, именно Виктор стал автором единственного гола украинцев в ворота Франции в игре 7 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, после фиаско в Париже сборная Украины минимально проиграла Германии в Лиге наций.

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