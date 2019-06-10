Лидер сборной Люксембурга перед матчем "отметился" в ночном клубе Львова

Один из лидеров сборной Люксембурга Жерсон Родригес накануне отборочного матча на Евро-2020 против национальной команды Украины, поздно ночью был замечен в одном из львовских ночных клубов.

Этой информацией поделился со своими читателями в Твиттер ведущий популярной программы "Профутбол" Игорь Цыганык.

Бажаю збірній Люксембургу спокійної ночі у Львові! Тим більше особисто бачив Родрігеса вчора пізно вночі в одному з відомих нічних клубів Львова! Може вони вже все розуміють! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 9 червня 2019 р.

Напомним, что Родригес попал в громкий скандал.

Федерация футбола Литвы (ФФЛ) намерена подать протест на результат матча отбора Евро-2020 с командой Люксембурга, который состоялся в пятницу, 7 июня.

Новости Сборная Украина лишилась футболистов на матч с Люксембургом

Встреча завершилась вничью 1:1, но, по мнению литовской стороны, футболист Жерсон Родригес не имел права выступать в составе их соперника. Как пишет портал lrytas.lt, представители ФФЛ обратятся в УЕФА и ФИФА с требованием засчитать Люксембургу техническое поражение.

Сборная Украины по футболу в понедельник, 10 июня, сыграет свой четвертый матч в отборочном турнире к Евро-2020.

На стадионе "Арена Львов" команда Андрея Шевченко сразится с Люксембургом. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Люксембург. Начало игры – в 21:45.

Как сообщал OBOZREVATEL, у сборной Люксембурга возникли проблемы с самолетом при перелете во Львов на матч 4-го тура отбора Евро-2020 против Украины.

Во время транзитной посадки в Литве игроки почувствовали запах гари, в самолете началось задымление. По прилету спортсмены отказались вылетать во Львов на данном воздушном судне, потребовав его замены, сообщает lessentiel.lu.

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