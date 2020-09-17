Лидер представителя Украины в Лиге Европы подпишет контракт с бельгийским клубом – СМИ

Лидер черниговской "Десны" Александр Филиппов близок к подписанию контракта с бельгийским "Сент-Трюйденом".

Как сообщает издание Het Belang Van Limburg, в четверг, 17 сентября, 27-летний нападающий прибудет в расположение команды для прохождения медосмотра и оформлению долгосрочного соглашения с командой.

Филиппов присоединился к "Десне" в 2016 году на правах свободного агента. В сезоне 2019/20 он стал вторым бомбардиром украинской Премьер-лиги, забив 16 голов в 30 матчах за команду. В нынешнем чемпионате на его счету два поединка и один гол.

Филиппов помог черниговскому клубу занять четвертое место и завоевать путевку в отбор к Лиге Европы 2020/21 по итогам минувшего сезона УПЛ. "Десна" начнет свой путь с третьего квалификационного раунда ЛЕ, где ее соперником станет победитель пары "Кукеси" (Албания) – "Вольфсбург" (Германия).

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