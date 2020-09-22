Лидер представителя Украины в ЛЕ официально перешел в европейский чемпионат

Лидер черниговской "Десны" Александр Филиппов стал игроком "Сент-Трюйдена", который выступает в высшем дивизионе чемпионата Бельгии.

На официальном сайте команды объявили о переходе украинского футболиста. Условия трансфера и детали контракта нашего соотечественника в новом клубе не разглашаются.

Согласно информации портала Transfermarkt, Филиппов обошелся "Сент-Трюйдену" в 1,5 миллиона евро.

Нападающий присоединился к "Десне" в 2016 году на правах свободного агента. В сезоне 2019/20 он стал вторым бомбардиром украинской Премьер-лиги, забив 16 голов в 30 матчах за команду. В нынешнем чемпионате на его счету два поединка и один гол.

Его новый клуб занимает 15-е место в чемпионате Бельгии, набрав 5 очков после 6 стартовых туров.

Как сообщал OBOZREVATEL, стал известен соперник "Десны" в третьем раунде отбора в Лигу Европы и возможный соперник в плей-офф квалификации.