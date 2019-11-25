Лидер "Манчестер Сити" травмировался перед матчем с "Шахтером"

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола сообщил, что главный голеадор команды Серхио Агуэро пропустит матч против донецкого "Шахтера" из-за травмы.

На пресс-конференции главный тренер англичан рассказал, что аргентинец получил повреждение в субботнем поединке АПЛ против "Челси", и пропустит несколько недель. Точные сроки восстановления пока неизвестны.

Пеп Гвардиола Sportbox

На острие атаки Агуэро заменит Габриэл Жезус, который пообщался с журналистами вместе с Пепом. В этом сезоне на его счету один мяч в Лиге Чемпионов, забитый как раз в ворота "Шахтера".

Других новых повреждений в стане "Манчестер Сити" нет. Давид Силва испытывал проблемы в концовке матча с "Челси", но сможет сыграть против "горняков".

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 26 ноября, состоится поединок пятого тура Лиги Чемпионов, в котором "МанСити" примет донецкий "Шахтер".

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