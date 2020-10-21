Лидер "Ман Сити" схватил за шею девушку-арбитра во время матча. Видео

Лидер "Манчестер Сити" Серхио Агуэро угодил в скандал в матче 5-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (1:0).

После борьбы у углового фланга девушка-лайнсмен Шан Мэсси-Эллис отдала аут лондонцам. Это возмутило аргентинского нападающего, который сначала что-то высказал арбитру, а затем схватил ее за шею.

Это не понравилось ни Шан (она сделала движение, чтобы оттолкнуть футболиста), ни фанатам. В Twitter на него сразу обрушились с критикой. К болельщикам присоединились известные люди.

Но никаких санкций не последовало. Главный арбитр Энтони Тэйлор оставил эпизод без внимания. ФА тоже не нашла состава преступления, сообщает The Sun.

Как сообщал OBOZREVATEL, Агуэро был женат на дочери легендарного Диего Марадоны Джаннине, но расстался с ней в 2012 году. Сейчас его пассией является аргентинка София Кальцетти.