Лидер "Ман Сити" схватил за шею девушку-арбитра во время матча. Видео

Лидер "Манчестер Сити" Серхио Агуэро угодил в скандал в матче 5-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (1:0).

После борьбы у углового фланга девушка-лайнсмен Шан Мэсси-Эллис отдала аут лондонцам. Это возмутило аргентинского нападающего, который сначала что-то высказал арбитру, а затем схватил ее за шею.

The clip of Aguero putting his hand on Sian Massey-Ellis is so wrong for sooo many reasons:



❌ You don't touch the ref in any sport



❌ You never grab someone by their neck (just why? Why?!?)



❌ And besides those two common rules...he would never do it with a male ref🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/5UoW74BrB2