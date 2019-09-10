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10 сентября • обновлено в 22:58
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Лидер "Динамо" выдал фантастический матч в отборе Евро-2020

10.2т Читать материал на украинском

Полузащитник "Динамо" и сборной Словении Беньямин Вербич стал героем матча своей национальной команды в отборе Евро-2020. У себя дома словенцы принимали Израиль, и Вербич сделал дубль.

На 43-й минуте Беньямин открыл счет в матче, завершив быструю контратаку. Он получил пас в центральной зоне и решил эпизод, мягко перебросив вратаря.

Беньямин Вербич сделал дубль за Словению

Беньямин Вербич сделал дубль за Словению

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А на 90-й минуте, при счете 2:2, гол хавбека "Динамо" стал решающим. Забив ударом головой, Вербич принес важнейшую победу команде Словении — 3:2.

Обзор матча:

После 6-го тура словенцы вышли на второе место в своей группе, имея 11 очков. У лидера - сборной Польши — 13 очков, у команды Австрии — 10.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 9 сентября, состоялись еще девять матчей квалификации Евро-2020. Сборная России едва ушла от позора, а хорватская команда оступилась в Баку.

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Тема
Евро-2020
Персона
Беньямин Вербич
Место
Словения Любляна
Тег
ФК Динамо Киев
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