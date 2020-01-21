Лидер "Динамо" получил травму: появилась реакция клуба

Полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич получил микротравму во время товарищеского поединка против бакинского "Нефтчи" на тренировочных сборах в Турции.

Как сообщает официальный сайт столичного клуба, в одном из эпизодов словенец почувствовал боль в задней поверхности бедра. Медицинский штаб диагностировал ему незначительное растяжение мышц. Вербич поучаствовал в утренней тренировке с командой, которая прошла в тренажерном зале, и сможет вернуться к упражнениям с мячом уже через несколько дней.

Беньямин Вербич Динамо Киев от Шурика

В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах украинской Премьер-лиги и 5 поединках Лиги Европы, сумев забить 8 голов и отдать 2 результативные передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" одержало первую победу на турецком сборе.

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