Лидер "Динамо" объяснил споры с Луческу во время матча с "Шахтером"

Лидер киевского "Динамо" Беньямин Вербич назвал хорошей атмосферу в команде после поражения от донецкого "Шахтера" в девятом туре Премьер-лиги.

Об этом он заявил в эфире "Профутбол Digital", отвечая на вопрос о многочисленных спорах футболистов с главным тренером Мирчей Луческу во время поединка.

"Нормальная атмосфера. Мы продолжаем идти на первом месте в чемпионате, здорово играем в Лиге чемпионов. Двигаемся дальше. Но уже после перерыва, связанного с матчами сборных", – сказал Вербич.

Он добавил, что проигрыш киевлян 0:3 не соответствует логике игры. "Вы видели, нам сегодня ни в чем не повезло. Эта красная карточка... Да и голы мы пропустили после своих собственных ошибок", – заявил словенский легионер "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу раскритиковал донецкий "Шахтер" за отказ переносить матч с "Динамо" из-за массовой вспышки коронавируса в столичной команде.