Лидер "Динамо" о Луческу: всем очень нравится

Александр Чеканов Футбол 23:13, 3.08.2020

Один из лидеров киевского "Динамо" Николай Шапаренко с позитивом оценил первые дни работы в команде нового тренера Мирчи Луческу.

По словам полузащитника, он и его партнеры получают удовольствие от тренировок под руководством наставника.

"Тренировки у нас очень интенсивные. Нужно выполнять большой объем работы, много двигаться с мячом. У Луческу европейский подход, это сразу видно. Всей команде очень нравится тренировочный процесс, все слушают тренера и стараются выполнять его требования. Он всех собирает на теоретические занятия, где рассказывает свою философию игры: как он видит ее, что хочет видеть от нас", – цитирует Шапаренко пресс-служба киевлян.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший тренер "Динамо" Юрий Семин назвал правильным решение Игоря Суркиса назначить Мирчу Луческу новым наставником.

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