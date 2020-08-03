Лидер "Динамо" о Луческу: всем очень нравится
Николай Шапаренко рассказал о работе с Мирчей Луческу. "Динамо" Киев от Шурика
Один из лидеров киевского "Динамо" Николай Шапаренко с позитивом оценил первые дни работы в команде нового тренера Мирчи Луческу.
По словам полузащитника, он и его партнеры получают удовольствие от тренировок под руководством наставника.
"Тренировки у нас очень интенсивные. Нужно выполнять большой объем работы, много двигаться с мячом. У Луческу европейский подход, это сразу видно. Всей команде очень нравится тренировочный процесс, все слушают тренера и стараются выполнять его требования. Он всех собирает на теоретические занятия, где рассказывает свою философию игры: как он видит ее, что хочет видеть от нас", – цитирует Шапаренко пресс-служба киевлян.
Как сообщал OBOZREVATEL, бывший тренер "Динамо" Юрий Семин назвал правильным решение Игоря Суркиса назначить Мирчу Луческу новым наставником.