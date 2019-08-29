Лидер "Динамо" дисквалифицирован: стали известны детали

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (бывшей ФФУ) вынес наказания клубам и футболистам по итогам некоторых матчей в начале сезона.

Беньямин Вербич Facebook Беньямина Вербича

Хавбек "Динамо" Беньямин Вербич должен пропустить два матча из-за прямой красной карточки в поединке с "Олимпиком" (1:1) в 5-м туре УПЛ. Такое же наказание получил капитан "Олимпика" Дмитрий Гришко за прямую красную в той же встрече.

Вербич, являющийся одним из лидеров "Динамо" и сборной Словении, пропустит матчи Премьер-лиги против "Зари" и "Десны".

Также КДК оштрафовал "Динамо" и "Шахтер" за неподобающее поведение болельщиков в матче за Суперкубок Украины. Каждый клуб должен заплатить по 200 тысяч гривен.

Украинская Премьер-лига тоже наказана за ненадлежащую организацию этого матча, она должна заплатить 100 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Беньямин Вербич проигнорировал Александра Хацкевича после матча с "Брюгге" в Лиге чемпионов.

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