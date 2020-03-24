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24 марта • обновлено в 15:50
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Лидер "Аталанты" назвал ошибкой матчи команды в Лиге чемпионов

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Атакующий полузащитник "Аталанты" Алехандро Гомес назвал ужасным решение провести матчи 1/8 финала Лиги чемпионов против "Валенсии" из-за их влияния на распространения коронавируса.

"Проведение матчей против "Валенсии" было ужасным решением. Сначала мы думали, что это очередной грипп, поэтому продолжали жить без ограничений. Я думаю, что нынешняя ситуация в Бергамо спровоцирована нашей игрой против "Валенсии" на "Сан-Сиро". Тогда на стадионе находились 45 тысяч человек", – цитирует слова Гомеса издание Football Italia.

Алехандро Гомес

Алехандро Гомес

Одноклубник украинца Руслана Малиновского также отметил, что испытывает трудности с привыканием к новой реальности.

"Мне тяжело думать о футболе. Я пытаюсь тренироваться на протяжении одного-двух часов в день, чтобы оставаться в форме, но испытываю проблемы с концентрацией", – добавил Гомес.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч Лиги чемпионов между “Аталантой” и “Валенсией” назвали главной причиной вспышки коронавируса.

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Темы
Лига чемпионов Коронавирус
Теги
ФК Аталанта ФК Валенсия
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