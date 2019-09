Личный рекорд Ярмоленко и ужасы для Зинченко: топ-события украинцев в Европе

Похоже, за линию атаки сборной Украины в ближайшее время можно не переживать - главные ее атакующие исполнители буквально "разрывают" в чемпионатах разных стран.

Незадолго до решающих матчей отбора Евро-2020 ведущие украинские сборники, выступающие заграницей, все больше набирают форму - Андрей Ярмоленко снова забивает, Руслан Малиновский выдает очередной уверенный матч, а Роман Зозуля (хоть уже в статусе экс-игрока сборной) снова берется за продвижения "Альбасете" в испанскую Примеру.

OBOZREVATEL рассказывает самое интересное из жизни украинских легионеров в Европе, которые в этот уик-энд поразили Англию и вызвали фурор в Испании.

Еще месяц назад это казалось невероятным, но сейчас - факт. Андрей Ярмоленко второй матч кряду забивает за "Вест Хэм", оформляя 3-й гол в последних 4-х матчах АПЛ! Одна из лучших серий украинца на европейском этапе его карьеры.

Сейчас Ярмоленко отличился в ворота "Борнмута" (2:2), который перед встречей отставал от "Молотобойцев" всего на 1 очко и претендовал на место в первой четверке. Но гол Андрея помог его команде взять ничью и удержаться на 4-м месте, дающем прямую путевку в Лигу чемпионов.

Украинский полузащитник от матча к матчу показывает все сильнее игру, давая результат. В игре с "Борнмутом" Ярмоленко не только забил, но и отдал предголевую передачу, развив результативную атаку. Также ему совсем чуть-чуть не хватило во втором тайме, чтобы записать на свой счет дубль или ассист.

При этом Ярмоленко все больше возводят в лидеры "Вест Хэма", задаваясь вопросом "Что было бы, если бы Андрей не пропустил 10 месяцев из-за травмы?". Украинец просто покоряет один за другим футбольных экспертов АПЛ и болельщиков, вызывая у тех полный восторг. Ну и ко всему этому дает результат. А официальный сайт "Вест Хэма" в своем отчете неплохо так дерзнул в адрес будущих соперников: "Когда Андрей наберет форму, защитникам команд АПЛ нужно будет волноваться". И вправду - разве Ярмоленко уже играет на 100 процентов своих сил?

К слову, голом "Борнмуту" Андрей оформил пока лучшую забивную серию в своей европейской карьере - 3 гола в 4-х матчах. После ухода из "Динамо" Ярмоленко удавалось забивать только в двух матчах подряд и по два гола за месяц. Также в составе "Вест Хэма" был дубль "Эвертону" до злосчастной травмы. Но сейчас украинец больше обретает стабильность результатов, кроме "Борнмута" в АПЛ отличившись еще раньше в воротах "Манчестер Юнайтед" и "Норвича".

Если Ярмоленко довольствовался лишь голом при ничьей 2:2, то "Манчестер Сити" Александра Зинченко добыл непростую и важную победу над "Эвертоном" - 3:1. Украинец вернулся в стартовый состав после двух матчей пропуска, но впервые за всю карьеру в Англии подвергся такой критике.

Зинченко действительно сыграл неважно на своей позиции левого фулбека, став самым слабым местом в обороне "Сити". Плюс в этот раз Александр слишком мало подключался к атакам, вызвав явное негодование у одного из партнеров прямо на поле.

Не совсем удачный старт "Горожан" в АПЛ (уже на 5 очков отстают от идущего первым "Ливерпуля") и постоянные пересуды вокруг позиции левого защитника вызвали у фанатов "Сити" чуть ли не гнев. Многие хоть и признают класс Зинченко в целом, но призывают дать шанс его конкурентам и менять левый фланг, убрав оттуда Александра. Но достаточно таких, кто уже разуверился в украинце и не видит его игроком команды Гвардиолы, добавляя сюда излишнюю публичность Зинченко. "Что на самом деле может предложить Зинченко? Он играет как дерьмо, но поцеловал какую-то там русскую девушку, и вы уже в восторге от него" - встретился подобный знойный комментарий в соц. сетях после игры "Ман Сити", намекая на отношения украинском с Ладой Седан.

What does Zinchenko actually offer? he’s completely and utterly shite but just cos he kissed some Russian lass you’re all obsessed with him..