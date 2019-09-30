Личный рекорд Ярмоленко и ужасы для Зинченко: топ-события украинцев в Европе

Похоже, за линию атаки сборной Украины в ближайшее время можно не переживать - главные ее атакующие исполнители буквально "разрывают" в чемпионатах разных стран.

Незадолго до решающих матчей отбора Евро-2020 ведущие украинские сборники, выступающие заграницей, все больше набирают форму - Андрей Ярмоленко снова забивает, Руслан Малиновский выдает очередной уверенный матч, а Роман Зозуля (хоть уже в статусе экс-игрока сборной) снова берется за продвижения "Альбасете" в испанскую Примеру.

OBOZREVATEL рассказывает самое интересное из жизни украинских легионеров в Европе, которые в этот уик-энд поразили Англию и вызвали фурор в Испании.

"Когда Андрей наберет форму, защитникам команд АПЛ нужно волноваться"

Еще месяц назад это казалось невероятным, но сейчас - факт. Андрей Ярмоленко второй матч кряду забивает за "Вест Хэм", оформляя 3-й гол в последних 4-х матчах АПЛ! Одна из лучших серий украинца на европейском этапе его карьеры.

Андрей Ярмоленко

Сейчас Ярмоленко отличился в ворота "Борнмута" (2:2), который перед встречей отставал от "Молотобойцев" всего на 1 очко и претендовал на место в первой четверке. Но гол Андрея помог его команде взять ничью и удержаться на 4-м месте, дающем прямую путевку в Лигу чемпионов.

Украинский полузащитник от матча к матчу показывает все сильнее игру, давая результат. В игре с "Борнмутом" Ярмоленко не только забил, но и отдал предголевую передачу, развив результативную атаку. Также ему совсем чуть-чуть не хватило во втором тайме, чтобы записать на свой счет дубль или ассист.

При этом Ярмоленко все больше возводят в лидеры "Вест Хэма", задаваясь вопросом "Что было бы, если бы Андрей не пропустил 10 месяцев из-за травмы?". Украинец просто покоряет один за другим футбольных экспертов АПЛ и болельщиков, вызывая у тех полный восторг. Ну и ко всему этому дает результат. А официальный сайт "Вест Хэма" в своем отчете неплохо так дерзнул в адрес будущих соперников: "Когда Андрей наберет форму, защитникам команд АПЛ нужно будет волноваться". И вправду - разве Ярмоленко уже играет на 100 процентов своих сил?

К слову, голом "Борнмуту" Андрей оформил пока лучшую забивную серию в своей европейской карьере - 3 гола в 4-х матчах. После ухода из "Динамо" Ярмоленко удавалось забивать только в двух матчах подряд и по два гола за месяц. Также в составе "Вест Хэма" был дубль "Эвертону" до злосчастной травмы. Но сейчас украинец больше обретает стабильность результатов, кроме "Борнмута" в АПЛ отличившись еще раньше в воротах "Манчестер Юнайтед" и "Норвича".

Первый серьезный прессинг Зинченко и обвинения в поцелуе "какой-то российской девушки"

Если Ярмоленко довольствовался лишь голом при ничьей 2:2, то "Манчестер Сити" Александра Зинченко добыл непростую и важную победу над "Эвертоном" - 3:1. Украинец вернулся в стартовый состав после двух матчей пропуска, но впервые за всю карьеру в Англии подвергся такой критике.

Александр Зинченко (слева)

Зинченко действительно сыграл неважно на своей позиции левого фулбека, став самым слабым местом в обороне "Сити". Плюс в этот раз Александр слишком мало подключался к атакам, вызвав явное негодование у одного из партнеров прямо на поле.

Не совсем удачный старт "Горожан" в АПЛ (уже на 5 очков отстают от идущего первым "Ливерпуля") и постоянные пересуды вокруг позиции левого защитника вызвали у фанатов "Сити" чуть ли не гнев. Многие хоть и признают класс Зинченко в целом, но призывают дать шанс его конкурентам и менять левый фланг, убрав оттуда Александра. Но достаточно таких, кто уже разуверился в украинце и не видит его игроком команды Гвардиолы, добавляя сюда излишнюю публичность Зинченко. "Что на самом деле может предложить Зинченко? Он играет как дерьмо, но поцеловал какую-то там русскую девушку, и вы уже в восторге от него" - встретился подобный знойный комментарий в соц. сетях после игры "Ман Сити", намекая на отношения украинском с Ладой Седан.

What does Zinchenko actually offer? he’s completely and utterly shite but just cos he kissed some Russian lass you’re all obsessed with him.. — 𝔏𝔦𝔞𝔪🐊 (@mcfcliam_) September 28, 2019

В английских СМИ высказывания насчет украинца пока более выдержанны, но уже с предостережением. Многие английские эксперты уже называют Александра "большой проблемой для "Манчестер Сити" и давят на необходимость перемен на левом фланге за счет Менди или Анхелиньо (или даже за счет пришедшего последним в команду Жоау Канселу).

Зозуля снова берет ситуацию в руки

В прошлом сезоне Роман Зозуля стал едва ли не идолом для болельщиков "Альбасете", наколотив в Сегунде 11 мячей и став вторым бомбардиром команды. Но выйти в Примеру тогда не получилось, и теперь Зозуля и Ко снова берутся за повышения в классе.

Роман Зозуля laliga.com

Правда, на данном этапе что Роман, что "Альбасете" никак не впечатляют - команда идет на 7-м месте с 7-очковым отрывом от лидера, хотя от зоны плей-офф (где разыгрывается путевка в "вышку") отделяют только дополнительные показатели. А сам Роман на старте турнира пошел немного на спад, забив первый гол в сезоне только на 7-й матч.

И хотя "Альба" снова проиграли, но здесь уже Зозуля хорошенько "стукнул кулаком" во втором тайме - сначала украинец в фирменном стиле забил головой с дальнего расстояния (в излюбленной манере), а вскоре ассистировал партнеру. Поражение 2:3, которое только из-за нехватки времени не превратилось в камбек.

Чигринский напомнил о себе, забив чемпиону

Многие украинские болельщики уже позабыли Дмитрия Чигринского, который в конце 2000-х был одним из лучших украинских защитников и переходил в "Барселону". Тем не менее, сейчас Чигринский остается одним из ведущих украинцев в чемпионате Греции, а в минувшем туре напомнил о себе голом.

Дмитрий Чигринский

АЕК Чигринского в последним на сегодняшний день туре чемпионата играл с ПАОКом, который на данный момент является действующим чемпионом. Дмитрий подключился на стандарт и своим голом сравнял счет, что помогло АЕКу спасти ничью. Таким образом команда украинца делит 4-5-е место в турнирной таблице с ОФИ (по 10 очков), всего на 1 бал отставая от того же ПАОКа.

Ефектно в один дотик💪👍

Дмитро Чигринський передає привіт з Греції та забиває ПАОКу🔝 pic.twitter.com/hH8gfet1UL — Футбол 24 (@football24tv) September 29, 2019

32-летний Чигринский продолжает оставаться основным центрбеком команды, проводя в Греции уже четвертый сезон. Но до этого забивал украинец давненько - полтора года назад, в феврале 2018-го, в дерби с "Олимпиакосом". Теперь же на счету Чигринского в Греции за АЕК 3 гола.

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