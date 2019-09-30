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30 сентября • обновлено в 19:04
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Личный рекорд Ярмоленко и ужасы для Зинченко: топ-события украинцев в Европе

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Похоже, за линию атаки сборной Украины в ближайшее время можно не переживать - главные ее атакующие исполнители буквально "разрывают" в чемпионатах разных стран.

Незадолго до решающих матчей отбора Евро-2020 ведущие украинские сборники, выступающие заграницей, все больше набирают форму - Андрей Ярмоленко снова забивает, Руслан Малиновский выдает очередной уверенный матч, а Роман Зозуля (хоть уже в статусе экс-игрока сборной) снова берется за продвижения "Альбасете" в испанскую Примеру.

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"Советский Салах сделал это": Ярмоленко произвел фурор в Англии

OBOZREVATEL рассказывает самое интересное из жизни украинских легионеров в Европе, которые в этот уик-энд поразили Англию и вызвали фурор в Испании.

"Когда Андрей наберет форму, защитникам команд АПЛ нужно волноваться"

Еще месяц назад это казалось невероятным, но сейчас - факт. Андрей Ярмоленко второй матч кряду забивает за "Вест Хэм", оформляя 3-й гол в последних 4-х матчах АПЛ! Одна из лучших серий украинца на европейском этапе его карьеры.

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Сейчас Ярмоленко отличился в ворота "Борнмута" (2:2), который перед встречей отставал от "Молотобойцев" всего на 1 очко и претендовал на место в первой четверке. Но гол Андрея помог его команде взять ничью и удержаться на 4-м месте, дающем прямую путевку в Лигу чемпионов.

Украинский полузащитник от матча к матчу показывает все сильнее игру, давая результат. В игре с "Борнмутом" Ярмоленко не только забил, но и отдал предголевую передачу, развив результативную атаку. Также ему совсем чуть-чуть не хватило во втором тайме, чтобы записать на свой счет дубль или ассист.

При этом Ярмоленко все больше возводят в лидеры "Вест Хэма", задаваясь вопросом "Что было бы, если бы Андрей не пропустил 10 месяцев из-за травмы?". Украинец просто покоряет один за другим футбольных экспертов АПЛ и болельщиков, вызывая у тех полный восторг. Ну и ко всему этому дает результат. А официальный сайт "Вест Хэма" в своем отчете неплохо так дерзнул в адрес будущих соперников: "Когда Андрей наберет форму, защитникам команд АПЛ нужно будет волноваться". И вправду - разве Ярмоленко уже играет на 100 процентов своих сил?

К слову, голом "Борнмуту" Андрей оформил пока лучшую забивную серию в своей европейской карьере - 3 гола в 4-х матчах. После ухода из "Динамо" Ярмоленко удавалось забивать только в двух матчах подряд и по два гола за месяц. Также в составе "Вест Хэма" был дубль "Эвертону" до злосчастной травмы. Но сейчас украинец больше обретает стабильность результатов, кроме "Борнмута" в АПЛ отличившись еще раньше в воротах "Манчестер Юнайтед" и "Норвича".

Первый серьезный прессинг Зинченко и обвинения в поцелуе "какой-то российской девушки"

Если Ярмоленко довольствовался лишь голом при ничьей 2:2, то "Манчестер Сити" Александра Зинченко добыл непростую и важную победу над "Эвертоном" - 3:1. Украинец вернулся в стартовый состав после двух матчей пропуска, но впервые за всю карьеру в Англии подвергся такой критике.

Александр Зинченко (слева)

Александр Зинченко (слева)

Зинченко действительно сыграл неважно на своей позиции левого фулбека, став самым слабым местом в обороне "Сити". Плюс в этот раз Александр слишком мало подключался к атакам, вызвав явное негодование у одного из партнеров прямо на поле.

Не совсем удачный старт "Горожан" в АПЛ (уже на 5 очков отстают от идущего первым "Ливерпуля") и постоянные пересуды вокруг позиции левого защитника вызвали у фанатов "Сити" чуть ли не гнев. Многие хоть и признают класс Зинченко в целом, но призывают дать шанс его конкурентам и менять левый фланг, убрав оттуда Александра. Но достаточно таких, кто уже разуверился в украинце и не видит его игроком команды Гвардиолы, добавляя сюда излишнюю публичность Зинченко. "Что на самом деле может предложить Зинченко? Он играет как дерьмо, но поцеловал какую-то там русскую девушку, и вы уже в восторге от него" - встретился подобный знойный комментарий в соц. сетях после игры "Ман Сити", намекая на отношения украинском с Ладой Седан.

В английских СМИ высказывания насчет украинца пока более выдержанны, но уже с предостережением. Многие английские эксперты уже называют Александра "большой проблемой для "Манчестер Сити" и давят на необходимость перемен на левом фланге за счет Менди или Анхелиньо (или даже за счет пришедшего последним в команду Жоау Канселу).

Зозуля снова берет ситуацию в руки

В прошлом сезоне Роман Зозуля стал едва ли не идолом для болельщиков "Альбасете", наколотив в Сегунде 11 мячей и став вторым бомбардиром команды. Но выйти в Примеру тогда не получилось, и теперь Зозуля и Ко снова берутся за повышения в классе.

Роман Зозуля

Роман Зозуля

laliga.com

Правда, на данном этапе что Роман, что "Альбасете" никак не впечатляют - команда идет на 7-м месте с 7-очковым отрывом от лидера, хотя от зоны плей-офф (где разыгрывается путевка в "вышку") отделяют только дополнительные показатели. А сам Роман на старте турнира пошел немного на спад, забив первый гол в сезоне только на 7-й матч.

И хотя "Альба" снова проиграли, но здесь уже Зозуля хорошенько "стукнул кулаком" во втором тайме - сначала украинец в фирменном стиле забил головой с дальнего расстояния (в излюбленной манере), а вскоре ассистировал партнеру. Поражение 2:3, которое только из-за нехватки времени не превратилось в камбек.

Чигринский напомнил о себе, забив чемпиону

Многие украинские болельщики уже позабыли Дмитрия Чигринского, который в конце 2000-х был одним из лучших украинских защитников и переходил в "Барселону". Тем не менее, сейчас Чигринский остается одним из ведущих украинцев в чемпионате Греции, а в минувшем туре напомнил о себе голом.

Дмитрий Чигринский

Дмитрий Чигринский

АЕК Чигринского в последним на сегодняшний день туре чемпионата играл с ПАОКом, который на данный момент является действующим чемпионом. Дмитрий подключился на стандарт и своим голом сравнял счет, что помогло АЕКу спасти ничью. Таким образом команда украинца делит 4-5-е место в турнирной таблице с ОФИ (по 10 очков), всего на 1 бал отставая от того же ПАОКа.

32-летний Чигринский продолжает оставаться основным центрбеком команды, проводя в Греции уже четвертый сезон. Но до этого забивал украинец давненько - полтора года назад, в феврале 2018-го, в дерби с "Олимпиакосом". Теперь же на счету Чигринского в Греции за АЕК 3 гола.

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Темы
Чемпионат Англии Чемпионат Испании чемпионат Греции украинцы за границей
Персоны
Андрей Ярмоленко Роман Зозуля Александр Зинченко Дмитрий Чигринский
Теги
рекорд ФК Манчестер Сити ФК Эвертон ФК Вест Хэм Боруссия Дортмунд ФК Динамо Киев ФК АЕК Альбасете ПАОК
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