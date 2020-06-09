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9 июня • обновлено в 22:43
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Левченко сравнил власть в России с "опухолью, покрывшей здоровое тело"

1.1т
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Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о связи спорта с политикой, объяснив, зачем ходил на несанкционированный митинг в поддержку Навального, и сравнив действующую власть в РФ с болезнью.

Евгений Левченко

Евгений Левченко

ТК Футбол

По мнению экс-спортсмена, пожив в Европе, он понял, что все может быть гораздо лучше, и что нужно поддерживать людей, которые пытаются что-то предпринять.

"Многие оппозиционеры ошибаются, но для меня важно, если человек пытается менять систему к лучшему. У меня не было иллюзий что что-то изменится. Я понимал, что этот режим надолго. Власть, которая сейчас в России, подобна опухоли, покрывшей здоровое тело", – цитирует Левченко Sports.ru.

Евгений признался, что его "корежит", когда футболисты начинают выбивать себе место под солнцем.

"В Украине политические силы не так сильно задействуют спортсменов. К сожалению, в России это происходит повсеместно. Я не говорю, что не стоит думать о будущем, но, когда футболист подстраивается, подлизывается – это вызывает абсолютное чувство отвращения", – сказал Левченко.

Ранее Левченко осудил игроков из нашей страны, которые сейчас выступают в России. По мнению экс-полузащитника ряда голландских клубов, таким поступкам просто нет объяснений.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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