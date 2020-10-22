"Лестер" – "Заря": смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Европы

Бронзовый призер чемпионата Украины луганская "Заря" в четверг, 22 октября, стартует в групповом турнире Лиги чемпионов.

Команда Виктора Скрипника на выезде сыграет с английским "Лестером". Встреча пройдет на стадионе "Кинг Пауэр Стадиум". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Лестер – Заря. Начало игры – в 22:00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛЕСТЕР – ЗАРЯ

Увидеть поединок можно будет благодаря трансляции на канале "Футбол 2", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Кроме того, в прямом эфире встречу в Лестере покажет российский вещатель "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА ЛЕСТЕР – ЗАРЯ

Очевидным фаворитом игры букмекеры считают команду из Лестера. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 1,33.

Ничья оценивается котировкой 5,00. А показатели на успех "Зари" достигают уровня 10,00.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать матч доверили женской бригаде арбитров из Франции, которую возглавляет Стефани Фраппар.

Помогать ей будут лайнсвумены Сириль Мюнье и Бенжамен Пажес. Роль четвертой рефери исполнит Жоан Амель.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Брендан Роджерс, главный тренер "Лестера":

– Мы должны найти варианты, как стать более креативными и успешными в завершении атак. Сезон только начинается. Игроки стремятся найти свою физическую форму и путь к успеху. Ожидаем действительно тяжелого матча. У "Зари" система игры, которой сложно противостоять, они стремятся прорваться к воротам с помощью двоих нападающих. У них большой опыт выступлений в еврокубках.

Виктор Скрипник, главный тренер "Зари":

– Хочется в каждой игре показывать свой максимум. Как на самом деле сложится наша дальнейшая судьба, покажут эти 6 игр. У нас сильная группа, но в футболе нет ничего невозможного. Всегда нужно надеяться на себя, на свои возможности, верить в своё дело, работать и усовершенствовать свои действия. Уверен, что все ребята отдадут максимум сил в предстоящих поединках, чтобы достойно выступить и не подвести Украину на этом уровне в таком престижном турнире.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Лестер": Шмейхель – Джастин, Фукс, Эванс, Кастань – Барнс, Менди, Тилеманс, Прат, Мэддисон – Ихеаначо

"Заря": Шевченко – Хомченовский, Абу Ханна, Вернидуб, Фаворов – Иванисеня, Юрченко, Назарина, Кочергин – Кабаев, Гладкий

Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Зари" с "Лестером" в Лиге Европы войдет в историю континентального футбола.