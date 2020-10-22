"Заря" в историческом матче проиграла в Лиге Европы

Луганская "Заря" в 1-м туре Лиги Европы проиграла в гостях английскому "Лестеру". Встреча на стадионе "Кинг Пауэр" против номинального фаворита группы G завершилась со счетом 3:0.

Поединок вошел в историю футбола. Впервые в основном раунде еврокубков игру судила арбитр-женщина – 36-летняя французская рефери Стефани Фраппар.

В 2019 году Фраппар обслуживала матч за Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси", но в регулярном сезоне еврокубков женская бригада работает впервые.

"Лестер" с первых минут завладел инициативой, но без особого обострения. Первый по-настоящему опасный момент неожиданно создали гости. Кабаев получил мяч после паса Лунева, но не смог переиграть Шмейхеля с близкого расстояния.

После этого англичане сразу активизировались и смогли забить гол. Барнс пробил в штангу с линии штрафной, мяч отскочил во вратарскую, где Мэддисон в суматохе затолкал круглого – 1:0.

После того на поле шла равная борьба. У луганчан явно не хватало последнего паса, который мог бы обострить ситуацию.

Вместо этого, английские футболисты на 45-й минуте создали второй гол. Харви Барнс получил пас пяткой от Ихеаначо, все украинские защитники перед ним расступились, 22-летний хавбек добежал до Шевченко и легко перекинул украинского голкипера.

После перерыва рисунок игры не поменял. "Лисы" смогли закатить третий мяч, сделав счет разгромным.

"Лестер" Англия – "Заря" Украина 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 29 Мэддисон, 2:0 – 45 Барнс, 3:0 – 67 Ихеаначо.

Лестер – Шмейхель, Фофана, Фукс, Эванс (Морган, 82), Кастань (Джастин, 82), Менди, Барнс, Прат, Тилеманс (Чоудури, 71), Мэддисон (Ундер, 65), Ихеаначо (Перес, 71).

Заря – Шевченко, Иванисеня, Вернидуб, Фаворов (Руфати, 76), Юрченко, Кочергин (Гринь, 85), Кабаев (Перович, 65), Назарина, Лунев (Гладкий, 65), Хомченовский (Цыганик, 76), Цвек.

Предупреждения: Тилеманс (12), Кабаев (26), Вернидуб (77).

Как сообщал OBOZREVATEL, кроме "Зари" и "Лестера" в квартете G присутствует португальская "Брага" и греческий АЕК. Именно с "Брагой" украинцы дома сыграют через неделю, 29 октября.

4 октября киевское "Динамо" в центральном матче 5-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге сыграло с "Зарей" вничью (1:1).