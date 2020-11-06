Леоненко заразился COVID-19

Александр Чеканов Футбол 17:47, 6.11.2020 Обновлено: 18:41, 6.11.2020

Бывший футболист киевского "Динамо", а ныне эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3" Виктор Леоненко заразился коронавирусом.

Об этом сообщил генеральный директор вещателя Александр Денисов в авторской программе "Денисов Time".

"У нас самих на канале очень сложная ситуация. У нас через одного болеют в студии. Подтвердился, к сожалению, спустя время, коронавирус у Виктора Леоненко. COVID также у Владимира Крамара, у Игоря Бурбаса. Ну, в общем, покосило очень конкретно. Хочу передать всем ребятам, которые смотрят: держитесь и будьте здоровы, болейте только за футбол", – сообщил телеведущий.

Он добавил, что также получил позитивный тест. "Я только что получил по почте письмо. Оно не очень хорошее. Я получил анализ, у меня COVID-19! Да, я серьезно говорю! Все начали нервно маски поправлять", – резюмировал Денисов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском "Динамо" девять футболистов оказались инфицированы коронавирусом.

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