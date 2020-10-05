Леоненко раскритиковал игроков "Шахтера" и назвал главную ошибку Каштру

Александр Чеканов Футбол 21:15, 5.10.2020 Обновлено: 21:57, 5.10.2020

Главному тренеру донецкого "Шахтера" Луишу Каштру не удается заставить своих подопечных на 100% выкладываться во время матчей национального чемпионата.

Об этом заявил бывший игрок киевского "Динамо", а ныне эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко. Комментируя ничью "горняков" с "Десной" в пятом туре Премьер-лиги, он назвал причины неудач "оранжево-черных" на старте сезона.

"Для меня самая главная проблема в "Шахтере" – неправильная тактика. Они медленно контролируют мяч. Каждый футболист держит его по 5-7 секунд. Мне кажется, Луиш Каштру не может просто заставить игроков атаки отрабатывать в обороне. Много потерь. В атаку бегут все, а назад – ждут такси. Третий матч "Шахтер" начинает с форы сопернику. А это сразу нервы", – подчеркнул Леоненко в эфире программы.

Отметим, что из пяти матчей УПЛ нового сезона действующие чемпионы выиграли лишь два.

Как сообщал OBOZREVATEL, два футболиста донецкого "Шахтера" Андрей Пятов и Тарас Степаненко заразились коронавирусом.

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