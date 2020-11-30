Леоненко раскритиковал футболистов "Шахтера"

Многие игроки донецкого "Шахтера" не соответствуют уровню команды и ее задачам в Лиге чемпионов.

Такое мнение в эфире программы "Великий футбол" выразил экс-футболист киевского "Динамо", а ныне телеэксперт Виктор Леоненко. Комментируя поражения "горняков" от немецкой "Боруссии" 0:4, он указал на индивидуальные ошибки игроков команды Луиша Каштру.

"Все говорят о COVІD-19. Такое ощущение, что он только у "Шахтера". Самое главное не коронавирус, не физическая форма. Посмотрите, кто делает ошибки – это одни и те же люди. Если ты делаешь ошибки, то ты хоть как готовься. Посчитайте, например, сколько ошибается Кривцов. "Шахтер" почему-то не умеет прессинговать. Возникает вопрос, за что они получают большие деньги? Главная причина в том, что некоторые игроки не соответствуют уровню "Шахтера", – сказал Леоненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист "Шахтера" Вячеслав Шевчук жестко высказался о команде, отметив, что она достигла дна.