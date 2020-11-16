Леоненко предрек проблемы сборной Украины в матче со Швейцарией

Сборной Украины ожидает тяжелейшая игра в шестом туре Лиги наций с командой Швейцарии.

Такое мнение в эфире программы "Великий футбол" выразил экс-игрок киевского "Динамо", а ныне телеэксперт Виктор Леоненко. По его словам, украинцам для того, чтобы удержаться в элитном дивизионе турнире необходима удача.

"Хочу напомнить, что даже сам главный тренер Андрей Шевченко говорил, что в какой-то степени нам повезло, когда мы обыграли швейцарцев в домашнем матче. Поэтому нужно выстоять, и нужна удача. Мы не умеем играть первым номером с серьезными соперниками. Швейцария – серьезный соперник, испанцы забили им только на 89-й минуте, то есть, отскочили. Нам будет непросто. Половины команды нет, четыре выбывших игрока. Нужно выстоять и рассчитывать на везение", – сказал Леоненко.

Напомним, сборная Украины опережает команду Швейцарии на три очка в турнирной таблице группы 4 дивизиона А Лиги наций. Поединок состоится во вторник, 17 ноября. В домашней игре украинцы добыли победу 2:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы расклады для сборной Украины в Лиге наций.