Леоненко похвалил "Динамо" за матч с "Ювентусом"

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко, известный своей критикой в адрес "бело-синих", неожиданно похвалил команду после поражения от "Ювентуса" в Лиге чемпионов.

В эфире программы "Ночь Лиги чемпионов" телеэксперт отметил, что киевляне здорово провели концовку первого тайма. Кроме того, Леоненко подчеркнул, что динамовцев сломал второй гол Криштиану Роналду, который, по мнению экс-футболиста, был забит с нарушением правил.

"Думаю, что счет не по игре. Проблема "Динамо" в том, что они бросают играть после второго гола. Я согласен, что он был несправедливым. Мората был вне игры, еще и мешал Бущану. По поводу пенальти на Вербиче – я считаю, что он поздно упал. Поэтому судья и VAR были правы. Просто не поверила ему, он упал, когда защитник убрал руки. "Динамо" хорошо провело концовку первого тайма и начало второго", – сказал эксперт каналов "Футбол 1/2/3".

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил в ворота киевского "Динамо" 750-й гол в карьере.

Поражение от итальянцев никак не повлияло на позиции киевляне. В случае победы или ничьи 0:0, 1:1 или 2:2 команда Мирчи Луческу продолжит свои выступления в Лиге Европы.