Леоненко поддержал Луческу за критику экс-тренера "Шахтера"

Эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко поддержал слова экс-наставника донецкого "Шахтера" Мирчи Луческу о его преемнике Паулу Фонсеке.

Румынский специалист ранее заявил, что с португальским тренером "горняки" просто потеряли время, с чем выразил согласие Леоненко.

Виктор Леоненко XSPORT

"Шахтер" станет чемпионом, я это сказал еще год назад. Можно их только поздравить с хорошей игрой. Ванга? Да я просто разбираюсь в футболе. Ставь любого тренера в "Шахтер", и ничего не изменится. Главное – что Луческу оставил хорошую команду. Я с ним согласен, что при Фонсеке "Шахтер" три года потерял. Почему? Потому что никого не продали за это время, по сути. Он никого не воспитал. А для меня главное – даже не первое место, а именно воспитание футболистов", – заявил бывший динамовец в эфире программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" в результативном матче обыграл "Десну" в УПЛ.